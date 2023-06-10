https://ria.ru/20230610/bogota-1877367359.html

Детей, найденных спустя 40 дней после авиакатастрофы, доставили в Боготу

Детей, найденных спустя 40 дней после авиакатастрофы, доставили в Боготу - РИА Новости, 10.06.2023

Детей, найденных спустя 40 дней после авиакатастрофы, доставили в Боготу

Найденных детей, которые 40 дней провели в джунглях после авиакатастрофы, доставили в столицу Колумбии город Богота, сообщила служба гражданской авиации страны... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:38

2023-06-10T10:38

2023-06-10T10:38

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Найденных детей, которые 40 дней провели в джунглях после авиакатастрофы, доставили в столицу Колумбии город Богота, сообщила служба гражданской авиации страны в Twitter. "Встречаем на аэродроме Командования военно-транспортной авиации (Catam) четырех братьев, которые пропали в джунглях, а также команду профессионалов, принимавших участие в их спасении", - говорится в сообщении службы. Ранее президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней в джунглях, найдены живыми. Местные СМИ сообщали, что детям - 13, девять, четыре года и год. Как отмечают источники, дети были найдены солдатами и коренными жителями. Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщал, что вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206. Однако потом Петро написал, что удалил сообщение про детей, поскольку ему информацию не подтвердили. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.

https://ria.ru/20230525/kolumbiya-1873983877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, колумбия, богота, густаво петро