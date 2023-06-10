https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877347813.html

Эксперт объяснил, что нужно делать при падении беспилотника

Эксперт объяснил, что нужно делать при падении беспилотника - РИА Новости, 10.06.2023

Эксперт объяснил, что нужно делать при падении беспилотника

Гражданам, которые стали свидетелями падения беспилотника, не стоит снимать видео, приближаться к упавшему аппарату или трогать его, лучше подумать о возможном... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:26

2023-06-10T05:26

2023-06-10T16:28

безопасность

беспилотники

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Гражданам, которые стали свидетелями падения беспилотника, не стоит снимать видео, приближаться к упавшему аппарату или трогать его, лучше подумать о возможном укрытии, рассказал РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.Иногда подобная техника может применяться и в противозаконных действиях, напомнил он. Поэтому, добавил эксперт, для их минимизации уполномоченные государственные структуры предпринимают определенные меры как регуляторного, так и технического характера."Гражданам стоит и самим проявлять разумное поведение в случаях наблюдения БЛА. Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками", — предупредил Федутинов.Тем не менее наличие беспилотных летательных аппаратов в небе — это уже наша реальность, отметил он."Такие аппараты используются в наблюдении и аэрофотосъемке, а в перспективе предполагается их широкое применение в задачах доставки грузов", — сказал эксперт.В будущем мы будем видеть беспилотники все чаще и чаще, спрогнозировал Федутинов.

https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877347507.html

https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877346209.html

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безопасность, беспилотники