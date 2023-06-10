https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877347507.html

Эксперт заявил о безопасности миниатюрных беспилотников

Эксперт заявил о безопасности миниатюрных беспилотников - РИА Новости, 10.06.2023

Эксперт заявил о безопасности миниатюрных беспилотников

В миниатюрных беспилотниках, которые запускают родители с детьми в парках, глупо искать происки иностранных диверсантов, считает ведущий российский эксперт в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:20

2023-06-10T05:20

2023-06-10T05:20

беспилотники

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В миниатюрных беспилотниках, которые запускают родители с детьми в парках, глупо искать происки иностранных диверсантов, считает ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. "Необходимо различать ситуации. К примеру, если вы наблюдаете, как в парке ребенок с друзьями или родителями запускает миниатюрный беспилотник - игрушку массой в несколько сотен граммов, - то пытаться изобличить в них иностранных диверсантов по меньшей мере глупо", - сказал он РИА Новости. При этом Федутинов отметил, что о пролете довольно габаритного аппарата над городом или вблизи каких-то значимых инфраструктурных объектов будет нелишним оперативно сообщить правоохранительным органам, проинформировав их о времени и месте наблюдения беспилотника, а также направлении его полета.

https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877346209.html

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беспилотники, общество