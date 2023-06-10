https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877347507.html
Эксперт заявил о безопасности миниатюрных беспилотников
Эксперт заявил о безопасности миниатюрных беспилотников - РИА Новости, 10.06.2023
Эксперт заявил о безопасности миниатюрных беспилотников
В миниатюрных беспилотниках, которые запускают родители с детьми в парках, глупо искать происки иностранных диверсантов, считает ведущий российский эксперт в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:20
2023-06-10T05:20
2023-06-10T05:20
беспилотники
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В миниатюрных беспилотниках, которые запускают родители с детьми в парках, глупо искать происки иностранных диверсантов, считает ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. "Необходимо различать ситуации. К примеру, если вы наблюдаете, как в парке ребенок с друзьями или родителями запускает миниатюрный беспилотник - игрушку массой в несколько сотен граммов, - то пытаться изобличить в них иностранных диверсантов по меньшей мере глупо", - сказал он РИА Новости. При этом Федутинов отметил, что о пролете довольно габаритного аппарата над городом или вблизи каких-то значимых инфраструктурных объектов будет нелишним оперативно сообщить правоохранительным органам, проинформировав их о времени и месте наблюдения беспилотника, а также направлении его полета.
https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877346209.html
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беспилотники, общество
Эксперт заявил о безопасности миниатюрных беспилотников
Эксперт Федутинов: в детских беспилотниках не стоит искать происки иностранных диверсантов
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В миниатюрных беспилотниках, которые запускают родители с детьми в парках, глупо искать происки иностранных диверсантов, считает ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.
"Необходимо различать ситуации. К примеру, если вы наблюдаете, как в парке ребенок с друзьями или родителями запускает миниатюрный беспилотник - игрушку массой в несколько сотен граммов, - то пытаться изобличить в них иностранных диверсантов по меньшей мере глупо", - сказал он РИА Новости.
При этом Федутинов отметил, что о пролете довольно габаритного аппарата над городом или вблизи каких-то значимых инфраструктурных объектов будет нелишним оперативно сообщить правоохранительным органам, проинформировав их о времени и месте наблюдения беспилотника, а также направлении его полета.
Эксперт рассказал, как отличить беспилотник от самолета