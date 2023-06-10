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Эксперт рассказал, как отличить беспилотник от самолета - РИА Новости, 10.06.2023
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04:23 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877346209.html
Эксперт рассказал, как отличить беспилотник от самолета
Эксперт рассказал, как отличить беспилотник от самолета - РИА Новости, 10.06.2023
Эксперт рассказал, как отличить беспилотник от самолета
Беспилотные летательные аппараты, несмотря на возможную схожесть с самолетами, все же в основном существенно меньше пилотируемой авиатехники, рассказал РИА... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T04:23
2023-06-10T04:23
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, несмотря на возможную схожесть с самолетами, все же в основном существенно меньше пилотируемой авиатехники, рассказал РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. По его словам, несмотря на то, что в ряде стран, включая Россию и Украину, существуют и применяются беспилотные летательные аппараты, чья размерность близка или аналогична размерности пилотируемых самолетов и вертолетов, зачастую все же используются БПЛА малой и средней размерности. "Они значительно уступают по своим линейным размерам пилотируемой авиатехнике, что облегчает их идентификацию как БПЛА. В том числе это касается и тех беспилотников, которые применяла украинская сторона в последние месяцы против российских гражданских объектов", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877253420.html
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безопасность, россия, украина
Безопасность, Россия, Украина
Эксперт рассказал, как отличить беспилотник от самолета

Эксперт Федутинов рассказал, как отличить беспилотник от самолета: дроны меньше

© РИА НовостиУкраинский ударный беспилотник упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС
Украинский ударный беспилотник упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС
© РИА Новости
Украинский ударный беспилотник упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, несмотря на возможную схожесть с самолетами, все же в основном существенно меньше пилотируемой авиатехники, рассказал РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.
По его словам, несмотря на то, что в ряде стран, включая Россию и Украину, существуют и применяются беспилотные летательные аппараты, чья размерность близка или аналогична размерности пилотируемых самолетов и вертолетов, зачастую все же используются БПЛА малой и средней размерности.
"Они значительно уступают по своим линейным размерам пилотируемой авиатехнике, что облегчает их идентификацию как БПЛА. В том числе это касается и тех беспилотников, которые применяла украинская сторона в последние месяцы против российских гражданских объектов", - сказал эксперт.
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