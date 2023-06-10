https://ria.ru/20230610/avtomobili-1877343265.html
Минтранс заявил о необходимости маркировки беспилотных автомобилей
Минтранс заявил о необходимости маркировки беспилотных автомобилей - РИА Новости, 10.06.2023
Минтранс заявил о необходимости маркировки беспилотных автомобилей
Все тестируемые беспилотные автомобили в России должны быть помечены специальным знаком в виде белого треугольника с буквой "А" черного цвета, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:16
2023-06-10T03:16
2023-06-10T03:45
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авто
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Все тестируемые беспилотные автомобили в России должны быть помечены специальным знаком в виде белого треугольника с буквой "А" черного цвета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "В соответствии с постановлением правительства от 29 декабря 2022 года № 2495 субъект экспериментального правового режима должен установить на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства специальный знак "Автономное управление" в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "А" черного цвета", - отметили в пресс-службе. Там уточнили, что сторона треугольника должна составлять не менее 200 мм, ширина каймы – одна десятая стороны. Сейчас в России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Он начался в 2022 году году в ряде регионов РФ. Без водителя-испытателя такие машины пока могут ездить только Иннополисе (Татарстан) и "Сколково" (Москва), в остальных случаях он должен находиться в машине и контролировать ситуацию. "Яндекс" в начале июня 2023 года сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Все беспилотные такси "Яндекса" имеют опознавательный знак "А", который означает "Автономное вождение".
https://ria.ru/20230608/dtp-1877003551.html
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общество, россия, иннополис (татарстан), москва, яндекс, сколково, авто
Общество, Россия, Иннополис (Татарстан), Москва, Яндекс, Сколково, Авто
Минтранс заявил о необходимости маркировки беспилотных автомобилей
Минтранс: все беспилотные автомобили в России должны быть помечены специальным знаком