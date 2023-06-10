https://ria.ru/20230610/ataka-1877363201.html

Российские войска отбили новую атаку ВСУ в Запорожской области

Российские войска отбили новую атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.06.2023

Российские войска отбили новую атаку ВСУ в Запорожской области

Российские войска отбили новую попытку наступления украинских войск в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:01

2023-06-10T10:01

2023-06-10T10:59

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Российские войска отбили новую попытку наступления украинских войск в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. "Практически всю ночь южнее города Орехова продолжались ожесточенные бои. Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена. Противник отступил и понес несоизмеримые потери", — уточнил он.По словам общественного деятеля, украинским войскам не удалось добиться каких-либо результатов во время ночной атаки. О попытке ВСУ начать наступление Рогов сообщал ночью, при этом выдвижению украинских войск предшествовал мощный обстрел из тяжелых видов вооружения. Противник сначала провел артподготовку, а затем начал переброску бронетехники и живой силы на линию боевого соприкосновения для нового штурма.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.Позже Рогов сообщил РИА Новости, что, по его мнению, украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в регионе. ВСУ за последнее время предприняли шесть попыток прорвать линию фронта на этом участке: четыре атаки провалились в районе Времевского выступа, а две — южнее города Орехова.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о попытке специально подготовленных резервов ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области в ночь на четверг. Украинские войска потерпели неудачу. За те сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

https://ria.ru/20230610/leopard-1877362105.html

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запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины