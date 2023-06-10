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В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии - РИА Новости, 10.06.2023
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17:38 10.06.2023 (обновлено: 19:20 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/arest-1877415843.html
В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии
В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии - РИА Новости, 10.06.2023
В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии
Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:38
2023-06-10T19:20
происшествия
москва
россия
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
пресненский суд г. москвы
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. &quot;Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирева А. Е. меры пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — сказали журналистам в суде.Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в крупном размере"). Как написал в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, Снегирев занимает должность замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии. По его данным, также арестовали экс-начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина и его бывшего заместителя Вадима Сафьянова.
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происшествия, москва, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пресненский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Пресненский суд г. Москвы
В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии

Суд арестовал замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии Снегирева по делу о мошенничестве

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве.
«

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирева А. Е. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали журналистам в суде.

Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в крупном размере").
Как написал в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, Снегирев занимает должность замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии.
По его данным, также арестовали экс-начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина и его бывшего заместителя Вадима Сафьянова.
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ПроисшествияМоскваРоссияАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Пресненский суд г. Москвы
 
 
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