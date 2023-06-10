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В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии
В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии - РИА Новости, 10.06.2023
В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии
Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:38
2023-06-10T17:38
2023-06-10T19:20
происшествия
москва
россия
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
пресненский суд г. москвы
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирева А. Е. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали журналистам в суде.Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в крупном размере"). Как написал в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, Снегирев занимает должность замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии. По его данным, также арестовали экс-начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина и его бывшего заместителя Вадима Сафьянова.
https://ria.ru/20230531/moshennichestvo-1875221894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пресненский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Пресненский суд г. Москвы
В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии
Суд арестовал замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии Снегирева по делу о мошенничестве