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В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии

В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии - РИА Новости, 10.06.2023

В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии

Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T17:38

2023-06-10T17:38

2023-06-10T19:20

происшествия

москва

россия

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

пресненский суд г. москвы

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирева А. Е. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали журналистам в суде.Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в крупном размере"). Как написал в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, Снегирев занимает должность замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии. По его данным, также арестовали экс-начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина и его бывшего заместителя Вадима Сафьянова.

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пресненский суд г. москвы