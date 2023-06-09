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Россия ответит на решение Нидерландов о передаче золота скифов Киеву - РИА Новости, 09.06.2023
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20:09 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/zoloto-1877319250.html
Россия ответит на решение Нидерландов о передаче золота скифов Киеву
Россия ответит на решение Нидерландов о передаче золота скифов Киеву - РИА Новости, 09.06.2023
Россия ответит на решение Нидерландов о передаче золота скифов Киеву
Решение суда в Нидерландах по скифскому золоту ангажировано, оно создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы, заявила... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:09
2023-06-09T20:09
в мире
нидерланды
мария захарова
россия
украина
республика крым
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Решение суда в Нидерландах по скифскому золоту ангажировано, оно создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу. "Вердикт Верховного суда Нидерландов создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче части наследия Крыма Украине. "Скифское золото" является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт. Историческая справедливость будет восстановлена", - отметили в дипведомстве. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
https://ria.ru/20230607/slitki-1876720381.html
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нидерланды
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в мире, нидерланды, мария захарова, россия, украина, республика крым
В мире, Нидерланды, Мария Захарова, Россия, Украина, Республика Крым
Россия ответит на решение Нидерландов о передаче золота скифов Киеву

МИД: решение суда Нидерландов о передаче золота скифов Киеву не останется без ответа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Решение суда в Нидерландах по скифскому золоту ангажировано, оно создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу.
"Вердикт Верховного суда Нидерландов создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче части наследия Крыма Украине. "Скифское золото" является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт. Историческая справедливость будет восстановлена", - отметили в дипведомстве.
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
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