https://ria.ru/20230609/zoloto-1877319250.html

Россия ответит на решение Нидерландов о передаче золота скифов Киеву

Россия ответит на решение Нидерландов о передаче золота скифов Киеву - РИА Новости, 09.06.2023

Россия ответит на решение Нидерландов о передаче золота скифов Киеву

Решение суда в Нидерландах по скифскому золоту ангажировано, оно создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы, заявила... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:09

2023-06-09T20:09

2023-06-09T20:09

в мире

нидерланды

мария захарова

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Решение суда в Нидерландах по скифскому золоту ангажировано, оно создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу. "Вердикт Верховного суда Нидерландов создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче части наследия Крыма Украине. "Скифское золото" является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт. Историческая справедливость будет восстановлена", - отметили в дипведомстве. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.

https://ria.ru/20230607/slitki-1876720381.html

https://ria.ru/20230609/gensek-1877316191.html

нидерланды

россия

украина

республика крым

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в мире, нидерланды, мария захарова, россия, украина, республика крым