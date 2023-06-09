https://ria.ru/20230609/zoloto-1877164485.html

Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине

Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине - РИА Новости, 09.06.2023

Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:48

2023-06-09T11:48

2023-06-09T16:13

нидерланды

украина

культура

новости культуры

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

республика крым

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ГААГА, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу."В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов", — говорится в постановлении суда.Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года — еще до воссоединения Крыма с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20230210/zoloto-1851014540.html

нидерланды

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нидерланды, украина, новости культуры, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия, республика крым