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Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине - РИА Новости, 09.06.2023
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Культура
 
11:48 09.06.2023 (обновлено: 16:13 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/zoloto-1877164485.html
Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине
Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине - РИА Новости, 09.06.2023
Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:48
2023-06-09T16:13
нидерланды
украина
культура
новости культуры
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
республика крым
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ГААГА, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу."В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов", — говорится в постановлении суда.Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года — еще до воссоединения Крыма с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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нидерланды
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нидерланды, украина, новости культуры, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия, республика крым
Нидерланды, Украина, Культура, Новости культуры, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Россия, Республика Крым
Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.
"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов", — говорится в постановлении суда.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года — еще до воссоединения Крыма с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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КультураНидерландыУкраинаНовости культурыСитуация вокруг коллекции скифского золотаРоссияРеспублика Крым
 
 
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