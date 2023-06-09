https://ria.ru/20230609/zmeya-1877250355.html
Москвичка обнаружила в ванной змею
Москвичка обнаружила в ванной змею - РИА Новости, 09.06.2023
Москвичка обнаружила в ванной змею
Спасатели поймали в пятницу днем змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный департамент... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:45
2023-06-09T15:45
2023-06-09T15:45
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877248478_0:280:960:820_1920x0_80_0_0_6c8f9e24dde4b3be5110bd2a47832ec9.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели поймали в пятницу днем змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ. "Девятого июня в 12.18 в службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: Чертановская улица, дом 31. Заявительница обнаружила у себя в ванной змею", - говорится в сообщении. На место происшествия был послан расчёт поисково-спасательного отряда №215 столичного пожарно-спасательного центра. "По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал", - резюмирует ГОЧСиПБ.
https://ria.ru/20230404/zmei-1862962696.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877248478_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_600037466a27a59162607b8380c66459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Москвичка обнаружила в ванной змею
Спасатели поймали змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Спасатели поймали в пятницу днем змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы, сообщает в Telegram-канале
столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Девятого июня в 12.18 в службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: Чертановская улица, дом 31. Заявительница обнаружила у себя в ванной змею", - говорится в сообщении.
На место происшествия был послан расчёт поисково-спасательного отряда №215 столичного пожарно-спасательного центра.
"По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал", - резюмирует ГОЧСиПБ.
Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона