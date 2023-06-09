https://ria.ru/20230609/zmeya-1877250355.html

Москвичка обнаружила в ванной змею

Москвичка обнаружила в ванной змею - РИА Новости, 09.06.2023

Москвичка обнаружила в ванной змею

Спасатели поймали в пятницу днем змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный департамент... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:45

2023-06-09T15:45

2023-06-09T15:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели поймали в пятницу днем змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ. "Девятого июня в 12.18 в службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: Чертановская улица, дом 31. Заявительница обнаружила у себя в ванной змею", - говорится в сообщении. На место происшествия был послан расчёт поисково-спасательного отряда №215 столичного пожарно-спасательного центра. "По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал", - резюмирует ГОЧСиПБ.

https://ria.ru/20230404/zmei-1862962696.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва