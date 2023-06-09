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Москвичка обнаружила в ванной змею - РИА Новости, 09.06.2023
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15:45 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/zmeya-1877250355.html
Москвичка обнаружила в ванной змею
Москвичка обнаружила в ванной змею - РИА Новости, 09.06.2023
Москвичка обнаружила в ванной змею
Спасатели поймали в пятницу днем змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный департамент... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:45
2023-06-09T15:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели поймали в пятницу днем змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ. "Девятого июня в 12.18 в службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: Чертановская улица, дом 31. Заявительница обнаружила у себя в ванной змею", - говорится в сообщении. На место происшествия был послан расчёт поисково-спасательного отряда №215 столичного пожарно-спасательного центра. "По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал", - резюмирует ГОЧСиПБ.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Москвичка обнаружила в ванной змею

Спасатели поймали змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы

© Фото : Департамент ГОЧСиПБЗмея, обнаруженная в ванной жилого дома в районе Чертаново
Змея, обнаруженная в ванной жилого дома в районе Чертаново - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ
Змея, обнаруженная в ванной жилого дома в районе Чертаново
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели поймали в пятницу днем змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Девятого июня в 12.18 в службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: Чертановская улица, дом 31. Заявительница обнаружила у себя в ванной змею", - говорится в сообщении.
На место происшествия был послан расчёт поисково-спасательного отряда №215 столичного пожарно-спасательного центра.
"По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал", - резюмирует ГОЧСиПБ.
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