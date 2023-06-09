Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до шести человек - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 09.06.2023 (обновлено: 10:46 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/zhertvy-1877137197.html
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до шести человек
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до шести человек - РИА Новости, 09.06.2023
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до шести человек
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до шести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:04
2023-06-09T10:46
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
разрушение каховской гэс
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973487_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b04cff2321af16fd6457b4c0b147b980.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до шести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения&quot;, — уточнил собеседник агентства.Накануне глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, все они были пастухами.Кроме того, представитель экстренных служб рассказал, что в зону подтопления попали пять кладбищ — два в Алешках и по одному в Солонцах, Крынке и Корсунке — и скотомогильник в Голой Пристани.В Новой Каховке уровень воды снизился на два метра, до десяти метров.Затопленными остаются 22 тысячи домов.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.После ЧП более пяти тысяч человек пришлось эвакуировать.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973487_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a5bd9243c9dde77107091fe001212b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до шести человек

В Херсонской области нашли тело женщины в зоне затопления после прорыва Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России работают в населенном пункте Корсунка
Сотрудники МЧС России работают в населенном пункте Корсунка - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России работают в населенном пункте Корсунка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до шести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения", — уточнил собеседник агентства.

Накануне глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, все они были пастухами.
Кроме того, представитель экстренных служб рассказал, что в зону подтопления попали пять кладбищ — два в Алешках и по одному в Солонцах, Крынке и Корсунке — и скотомогильник в Голой Пристани.
Садовый участок в населенном пункте Корсунка, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
Вчера, 08:00
В Новой Каховке уровень воды снизился на два метра, до десяти метров.
Затопленными остаются 22 тысячи домов.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.
После ЧП более пяти тысяч человек пришлось эвакуировать.
Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала