https://ria.ru/20230609/zhertvy-1877137197.html

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до шести человек

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до шести человек - РИА Новости, 09.06.2023

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до шести человек

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до шести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:04

2023-06-09T10:04

2023-06-09T10:46

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

разрушение каховской гэс

каховская гэс

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до шести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения", — уточнил собеседник агентства.Накануне глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, все они были пастухами.Кроме того, представитель экстренных служб рассказал, что в зону подтопления попали пять кладбищ — два в Алешках и по одному в Солонцах, Крынке и Корсунке — и скотомогильник в Голой Пристани.В Новой Каховке уровень воды снизился на два метра, до десяти метров.Затопленными остаются 22 тысячи домов.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.После ЧП более пяти тысяч человек пришлось эвакуировать.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия, разрушение каховской гэс, каховская гэс