https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877114991.html
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 09.06.2023
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от поселка Усть-Баргузин Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T03:59
2023-06-09T03:59
2023-06-09T04:55
происшествия
баргузинский район
байкал
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
УЛАН-УДЭ, 9 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от поселка Усть-Баргузин Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло 9 июня в 06.57 (01.57 мск)."Сегодня в 07.10 (02.10 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутск поступило сообщение о том, что на акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 37 километрах северо-западнее населенного пункта Усть-Баргузин Баргузинского района. Магнитуда составила 4,1", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации ЕДДС Баргузинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения в Баргузинском районе работают в штатном режиме.В предыдущий раз землетрясение в Бурятии фиксировали 7 мая. Это произошло также на Байкале, недалеко от села Оймур Кабанского района, магнитуда составляла 4,4.
https://ria.ru/20230608/vulkan-1876844789.html
https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877110251.html
баргузинский район
байкал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, баргузинский район, байкал, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Баргузинский район, Байкал, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
МЧС: в Бурятии в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,1