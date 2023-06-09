https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877114991.html

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 09.06.2023

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от поселка Усть-Баргузин Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T03:59

2023-06-09T03:59

2023-06-09T04:55

происшествия

баргузинский район

байкал

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 9 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от поселка Усть-Баргузин Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло 9 июня в 06.57 (01.57 мск)."Сегодня в 07.10 (02.10 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутск поступило сообщение о том, что на акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 37 километрах северо-западнее населенного пункта Усть-Баргузин Баргузинского района. Магнитуда составила 4,1", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации ЕДДС Баргузинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения в Баргузинском районе работают в штатном режиме.В предыдущий раз землетрясение в Бурятии фиксировали 7 мая. Это произошло также на Байкале, недалеко от села Оймур Кабанского района, магнитуда составляла 4,4.

https://ria.ru/20230608/vulkan-1876844789.html

https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877110251.html

баргузинский район

байкал

россия

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происшествия, баргузинский район, байкал, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)