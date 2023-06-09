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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 09.06.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T00:53
2023-06-09T00:53
2023-06-09T00:53
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло утром 9 июня. Магнитуда составила 5,2. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск 120 километров, до Петропавловска-Камчатского 393 километра. Очаг залегал на глубине 51,2 километра под морским дном", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230608/vulkan-1876844789.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
Филиал РАН: у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2