https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877110251.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 09.06.2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T00:53

2023-06-09T00:53

2023-06-09T00:53

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло утром 9 июня. Магнитуда составила 5,2. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск 120 километров, до Петропавловска-Камчатского 393 километра. Очаг залегал на глубине 51,2 километра под морским дном", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230608/vulkan-1876844789.html

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)