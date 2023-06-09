https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877312610.html

Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского

Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского - РИА Новости, 09.06.2023

Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский ГЭС, чтобы вновь привлечь внимание западных союзников, заявил бывший американский разведчик Скотт РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:20

2023-06-09T19:20

2023-06-09T23:18

в мире

украина

киев

москва

владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg

МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский ГЭС, чтобы вновь привлечь внимание западных союзников, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Мир устал от Украины, всем надоело финансировать ее. <…> Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание", — пояснил он.По словам военного, таким событием стал подрыв гидроэлектростанции, в чем киевский режим стремится обвинить Москву. При этом Россия не раз предупреждала о готовящихся провокациях со стороны ВСУ, но на Западе это игнорировали, добавил офицер.Начавшееся контрнаступление ВСУ ничем хорошим не закончится, это понимают даже на Украине, подытожил Риттер.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877270900.html

украина

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, разрушение каховской гэс