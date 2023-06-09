https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877312610.html
Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского
Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского - РИА Новости, 09.06.2023
Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский ГЭС, чтобы вновь привлечь внимание западных союзников, заявил бывший американский разведчик Скотт РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:20
2023-06-09T19:20
2023-06-09T23:18
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский ГЭС, чтобы вновь привлечь внимание западных союзников, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Мир устал от Украины, всем надоело финансировать ее. <…> Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание", — пояснил он.По словам военного, таким событием стал подрыв гидроэлектростанции, в чем киевский режим стремится обвинить Москву. При этом Россия не раз предупреждала о готовящихся провокациях со стороны ВСУ, но на Западе это игнорировали, добавил офицер.Начавшееся контрнаступление ВСУ ничем хорошим не закончится, это понимают даже на Украине, подытожил Риттер.
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877270900.html
украина
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f935da7b7db93df632afdfadaefac133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Разрушение Каховской ГЭС, Специальная военная операция на Украине
Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский взорвал Каховскую ГЭС, чтобы привлечь внимание