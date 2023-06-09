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Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 09.06.2023 (обновлено: 23:18 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877312610.html
Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского
Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского - РИА Новости, 09.06.2023
Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский ГЭС, чтобы вновь привлечь внимание западных союзников, заявил бывший американский разведчик Скотт РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:20
2023-06-09T23:18
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский ГЭС, чтобы вновь привлечь внимание западных союзников, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Мир устал от Украины, всем надоело финансировать ее. &lt;…&gt; Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание", — пояснил он.По словам военного, таким событием стал подрыв гидроэлектростанции, в чем киевский режим стремится обвинить Москву. При этом Россия не раз предупреждала о готовящихся провокациях со стороны ВСУ, но на Западе это игнорировали, добавил офицер.Начавшееся контрнаступление ВСУ ничем хорошим не закончится, это понимают даже на Украине, подытожил Риттер.
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Разрушение Каховской ГЭС, Специальная военная операция на Украине
Путин предупреждал. В США рассказали об истерике Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский взорвал Каховскую ГЭС, чтобы привлечь внимание

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский ГЭС, чтобы вновь привлечь внимание западных союзников, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
«
"Мир устал от Украины, всем надоело финансировать ее. <…> Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание", — пояснил он.
По словам военного, таким событием стал подрыв гидроэлектростанции, в чем киевский режим стремится обвинить Москву. При этом Россия не раз предупреждала о готовящихся провокациях со стороны ВСУ, но на Западе это игнорировали, добавил офицер.
Начавшееся контрнаступление ВСУ ничем хорошим не закончится, это понимают даже на Украине, подытожил Риттер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Уже больше месяца. Зеленского высмеяли за попытку "спрятаться от Путина"
Вчера, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМоскваВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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