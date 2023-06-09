https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877270900.html
Уже больше месяца. Зеленского высмеяли за попытку "спрятаться от Путина"
Уже больше месяца. Зеленского высмеяли за попытку "спрятаться от Путина" - РИА Новости, 09.06.2023
Уже больше месяца. Зеленского высмеяли за попытку "спрятаться от Путина"
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о "причастности" Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:39
2023-06-09T16:39
2023-06-09T19:26
в мире
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о "причастности" Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС.Глава киевского режима заявил, что катастрофа на гидроэлектростанции якобы спровоцирована лично президентом России."А когда вы перестанете постоянно сбегать с Украины? Уже больше месяца это происходит. Вы все пытаетесь спрятаться от Путина", — отметил один из комментаторов."Опять обвиняют Путина, с "Северными потоками" также было, а как насчет тебя? Ты как всегда невиновен?" — поинтересовался другой."Ты взорвал плотину, ты сделал это, как и все другие террористические акты. Теперь ты продолжаешь врать, но во всем мире это уже понимают", — добавил третий."Украина — самая коррумпированная страна в Европе. Зеленский — предатель народа. Он патологический лжец и мошенник", — подчеркнул читатель."Это напоминает мне случай, когда ракета С-300 была выпущена по Польше, и Зеленский сразу же обвинил Россию. Оказалось, что ракету выпустил Киев. Он так и не извинился за убийство двух польских граждан. Бандера гордился бы этим", — подытожили пользователи.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
https://ria.ru/20230609/preduprezhdenie-1877239453.html
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в мире, украина, владимир путин, twitter, разрушение каховской гэс, россия, владимир зеленский, зрк с-300, северный поток, европа
В мире, Украина, Владимир Путин, Twitter, Разрушение Каховской ГЭС, Россия, Владимир Зеленский, ЗРК С-300, Северный поток, Европа
Уже больше месяца. Зеленского высмеяли за попытку "спрятаться от Путина"
Пользователи Twitter осудили Зеленского за обвинение Путина в подрыве Каховской ГЭС
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о "причастности" Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС.
Глава киевского режима заявил, что катастрофа на гидроэлектростанции якобы спровоцирована лично президентом России.
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"А когда вы перестанете постоянно сбегать с Украины? Уже больше месяца это происходит. Вы все пытаетесь спрятаться от Путина", — отметил один из комментаторов.
"Опять обвиняют Путина, с "Северными потоками" также было, а как насчет тебя? Ты как всегда невиновен?" — поинтересовался другой.
"Ты взорвал плотину, ты сделал это, как и все другие террористические акты. Теперь ты продолжаешь врать, но во всем мире это уже понимают", — добавил третий.
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"Украина — самая коррумпированная страна в Европе. Зеленский — предатель народа. Он патологический лжец и мошенник", — подчеркнул читатель.
"Это напоминает мне случай, когда ракета С-300
была выпущена по Польше
, и Зеленский сразу же обвинил Россию. Оказалось, что ракету выпустил Киев. Он так и не извинился за убийство двух польских граждан. Бандера гордился бы этим", — подытожили пользователи.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды.
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