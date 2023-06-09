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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:37 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/vzryvy-1877337048.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы слышны в Одесской области Украины, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:37
2023-06-09T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Одесской области Украины, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о звуках взрывов в Одесской области", - говорится в сообщении издания в его телеграм-канале. Ранее в пятницу, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области была объявлена воздушная тревога в 23.12 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Страна.ua: в Одесской области прогремели взрывы

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Одесской области Украины, сообщает издание "Страна.ua".
"Сообщают о звуках взрывов в Одесской области", - говорится в сообщении издания в его телеграм-канале.
Ранее в пятницу, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области была объявлена воздушная тревога в 23.12 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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