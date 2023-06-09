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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:13 09.06.2023 (обновлено: 04:15 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vzryvy-1877115456.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях
Взрывы звучат в Ровненской и Житомирской областях Украины, передает Telegram-канал УНИАН. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T04:13
2023-06-09T04:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
житомирская область
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Взрывы звучат в Ровненской и Житомирской областях Украины, передает Telegram-канал УНИАН."Сообщается о взрывах в Ровенской области... Также взрывы раздались на Житомирщине", — говорится в публикации.Ранее стало известно, что на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушную тревогу в ее регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.
украина
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в мире, украина, житомирская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях

УНИАН: в Ровненской и Житомирской областях сообщают о взрывах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва
Воронка от взрыва - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Взрывы звучат в Ровненской и Житомирской областях Украины, передает Telegram-канал УНИАН.
«
"Сообщается о взрывах в Ровенской области... Также взрывы раздались на Житомирщине", — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушную тревогу в ее регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖитомирская область
 
 
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