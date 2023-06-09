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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях

Взрывы звучат в Ровненской и Житомирской областях Украины, передает Telegram-канал УНИАН. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T04:13

2023-06-09T04:13

2023-06-09T04:15

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в мире

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Взрывы звучат в Ровненской и Житомирской областях Украины, передает Telegram-канал УНИАН."Сообщается о взрывах в Ровенской области... Также взрывы раздались на Житомирщине", — говорится в публикации.Ранее стало известно, что на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушную тревогу в ее регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.

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в мире, украина, житомирская область