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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях
Взрывы звучат в Ровненской и Житомирской областях Украины, передает Telegram-канал УНИАН. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T04:13
2023-06-09T04:13
2023-06-09T04:15
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украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Взрывы звучат в Ровненской и Житомирской областях Украины, передает Telegram-канал УНИАН."Сообщается о взрывах в Ровенской области... Также взрывы раздались на Житомирщине", — говорится в публикации.Ранее стало известно, что на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушную тревогу в ее регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, украина, житомирская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской и Житомирской областях
УНИАН: в Ровненской и Житомирской областях сообщают о взрывах