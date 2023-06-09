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Вашингтон обвинил двух россиян во взломе криптобиржи в 2011 году

Вашингтон обвинил двух россиян во взломе криптобиржи в 2011 году - РИА Новости, 09.06.2023

Вашингтон обвинил двух россиян во взломе криптобиржи в 2011 году

Власти США предъявили гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году, говорится в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:08

2023-06-09T18:08

2023-06-09T18:22

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Власти США предъявили гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского минюста."(Власти США) объявили о выдвижении обвинений против Алексея Билюченко и Александра Вернера, которые являются гражданами России. Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, полученных в результате взлома Mt. Gox в 2011 году. Билюченко предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконным обменом криптовалюты BTC с 2011 по 2017 год", - сообщили в минюсте.В случае признания виновными каждому из россиян грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Помимо этого, если Билюченко признают виновным в преступном сговоре с Винником, ему грозит дополнительное наказание до 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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вашингтон (штат), сша, технологии, россия, александр винник, в мире