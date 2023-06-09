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Вашингтон обвинил двух россиян во взломе криптобиржи в 2011 году - РИА Новости, 09.06.2023
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18:08 09.06.2023 (обновлено: 18:22 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vzlom-1877299682.html
Вашингтон обвинил двух россиян во взломе криптобиржи в 2011 году
Вашингтон обвинил двух россиян во взломе криптобиржи в 2011 году - РИА Новости, 09.06.2023
Вашингтон обвинил двух россиян во взломе криптобиржи в 2011 году
Власти США предъявили гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году, говорится в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:08
2023-06-09T18:22
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александр винник
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Власти США предъявили гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского минюста."(Власти США) объявили о выдвижении обвинений против Алексея Билюченко и Александра Вернера, которые являются гражданами России. Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, полученных в результате взлома Mt. Gox в 2011 году. Билюченко предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконным обменом криптовалюты BTC с 2011 по 2017 год", - сообщили в минюсте.В случае признания виновными каждому из россиян грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Помимо этого, если Билюченко признают виновным в преступном сговоре с Винником, ему грозит дополнительное наказание до 25 лет тюрьмы.
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вашингтон (штат), сша, технологии, россия, александр винник, в мире
Вашингтон (штат), США, Технологии, Россия, Александр Винник, В мире
Вашингтон обвинил двух россиян во взломе криптобиржи в 2011 году

Вашингтон предъявил обвинения двум россиянам во взломе криптобиржи Mt. Gox в 2011 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Власти США предъявили гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского минюста.
"(Власти США) объявили о выдвижении обвинений против Алексея Билюченко и Александра Вернера, которые являются гражданами России. Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, полученных в результате взлома Mt. Gox в 2011 году. Билюченко предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконным обменом криптовалюты BTC с 2011 по 2017 год", - сообщили в минюсте.
В случае признания виновными каждому из россиян грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Помимо этого, если Билюченко признают виновным в преступном сговоре с Винником, ему грозит дополнительное наказание до 25 лет тюрьмы.
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"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
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