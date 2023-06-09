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Белгородские власти утвердили выплаты отселенным жителям

Белгородские власти утвердили выплаты отселенным жителям - РИА Новости, 09.06.2023

Белгородские власти утвердили выплаты отселенным жителям

Власти Белгородской области приняли постановления, согласно которым определены меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, временно отселенных из-за РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:40

2023-06-09T21:40

2023-06-09T21:40

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Власти Белгородской области приняли постановления, согласно которым определены меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, временно отселенных из-за обстрелов со стороны ВСУ. Постановления и список населенных пунктов, жителям которых предоставляется единовременная материальная помощь опубликованы на портале правительства Белгородской области. Согласно документам, право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей имеют жители 15 населённых пунктов Белгородской области, в которых ранее был введён режим ЧС. Также перечисление получат жители пяти сёл Грайворонского городского округа, все жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. Жители 15 населенных пунктов, в которых ранее ввели режим ЧС, были внесены в список получателей 50 тысяч рублей. Среди них также находятся жители города Шебекино, поселка Шебекинский, сел Новая Таволжанка и Архангельского Шебекинского городского округа, а также сел Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского городского округа. "Выплата будет осуществлена тем, кто был зарегистрирован в населённых пунктах с режимом ЧС на дату введения в них режима ЧС. По населённым пунктам Грайворонского городского округа – на 22 мая, по Шебекинскому городскому округу – на 31 мая этого года", – приводит пресс-служба правительства слова заместителя губернатора Ивана Будлова. Выплаты будут автоматически начисляться на всех членов семьи, кто имеет право на социальные выплаты, на основании имеющихся данных в базах министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области. Деньги будут переведены на счета в банках или выданы в почтовых отделениях. Если сведений о человеке нет в базах, то он может обратиться за помощью в органы соцзащиты. По информации пресс-службы областного правительства, заявки на единовременные выплаты формируются начиная с пятницы. Затем соответствующие документы будут направлены в министерство финансов и бюджетной политики области, а затем в кредитные организации. Работа по перечислению средств будет продолжаться без перерыва, включая выходные дни. Денежные выплаты в размере 10 тысяч и 50 тысяч рублей необходимы для оказания помощи людям в трудной жизненной ситуации и не облагаются НДФЛ. Они не могут быть изъяты в случае исполнительного производства и не учитываются при расчете социальных выплат, связанных с доходами семей.

https://ria.ru/20230609/otdykh-1877271312.html

https://ria.ru/20230609/artilleriya-1877130186.html

https://ria.ru/20230605/vyplaty-1876244114.html

белгородская область

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россия

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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, россия