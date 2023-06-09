Рейтинг@Mail.ru
Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 09.06.2023 (обновлено: 23:17 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vsu-1877298863.html
Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении
Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении - РИА Новости, 09.06.2023
Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении
При контрнаступлении вся поставленная Украине западная техника будет уничтожена из-за отсутствия авиации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:05
2023-06-09T23:17
в мире
киев
сергей кривонос
вооруженные силы украины
f-16
специальная военная операция на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866031111_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f38c7d7f7583e93752eb422767afa198.jpg
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. При контрнаступлении вся поставленная Украине западная техника будет уничтожена из-за отсутствия авиации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Очень важно понимать, что нам для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не передали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия", — сказал он.По словам военного, при нынешнем оснащении атака ВСУ может обернуться катастрофой, поскольку киевские войска станут легкой мишенью для российской армии. Вся полученная западная техника, включая танки и БМП, очень быстро превратится в кучу сожженного металлолома, подытожил Кривонос.
https://ria.ru/20230609/nato-1877003872.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866031111_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_cf836b73b5155e07fa2bda2e18eb9c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сергей кривонос, вооруженные силы украины, f-16, украина
В мире, Киев, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, F-16, Специальная военная операция на Украине, Украина
Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении

Украинский генерал Кривонос предрек провал ВСУ при наступлении из-за отсутствия авиации

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. При контрнаступлении вся поставленная Украине западная техника будет уничтожена из-за отсутствия авиации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
"Очень важно понимать, что нам для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не передали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия", — сказал он.
По словам военного, при нынешнем оснащении атака ВСУ может обернуться катастрофой, поскольку киевские войска станут легкой мишенью для российской армии. Вся полученная западная техника, включая танки и БМП, очень быстро превратится в кучу сожженного металлолома, подытожил Кривонос.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
"Пустят их в расход". Какие страны НАТО могут вторгнуться на Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСергей КривоносВооруженные силы УкраиныF-16Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала