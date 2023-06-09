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Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении
Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении - РИА Новости, 09.06.2023
Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении
При контрнаступлении вся поставленная Украине западная техника будет уничтожена из-за отсутствия авиации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:05
2023-06-09T18:05
2023-06-09T23:17
в мире
киев
сергей кривонос
вооруженные силы украины
f-16
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. При контрнаступлении вся поставленная Украине западная техника будет уничтожена из-за отсутствия авиации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Очень важно понимать, что нам для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не передали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия", — сказал он.По словам военного, при нынешнем оснащении атака ВСУ может обернуться катастрофой, поскольку киевские войска станут легкой мишенью для российской армии. Вся полученная западная техника, включая танки и БМП, очень быстро превратится в кучу сожженного металлолома, подытожил Кривонос.
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В мире, Киев, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, F-16, Специальная военная операция на Украине, Украина
Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении
Украинский генерал Кривонос предрек провал ВСУ при наступлении из-за отсутствия авиации