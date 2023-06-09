https://ria.ru/20230609/vsu-1877298863.html

Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении

Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении - РИА Новости, 09.06.2023

Генерал ВСУ забил тревогу из-за серьезной ошибки в контрнаступлении

При контрнаступлении вся поставленная Украине западная техника будет уничтожена из-за отсутствия авиации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:05

2023-06-09T18:05

2023-06-09T23:17

в мире

киев

сергей кривонос

вооруженные силы украины

f-16

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. При контрнаступлении вся поставленная Украине западная техника будет уничтожена из-за отсутствия авиации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Очень важно понимать, что нам для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не передали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия", — сказал он.По словам военного, при нынешнем оснащении атака ВСУ может обернуться катастрофой, поскольку киевские войска станут легкой мишенью для российской армии. Вся полученная западная техника, включая танки и БМП, очень быстро превратится в кучу сожженного металлолома, подытожил Кривонос.

https://ria.ru/20230609/nato-1877003872.html

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в мире, киев, сергей кривонос, вооруженные силы украины, f-16, украина