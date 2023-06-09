https://ria.ru/20230609/vsu-1877165034.html
ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов
ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2023
ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов
Украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:51
2023-06-09T11:51
2023-06-09T11:51
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
херсонская область
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, ВСУ перебрасывают на запорожское направление 30-тысячную группировку из подконтрольной им части Херсонской области. "После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения. Все это на правом берегу Днепра", - сказал Рогов. Киевские власти осознают, что после переброски войск херсонское направление станет уязвимым местом для возможного удара российской армии, добавил он.
https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html
херсонская область
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир рогов, херсонская область , запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Херсонская область , Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов
Рогов: ВСУ возводят фортификационные сооружения на правобережье в Херсонской области