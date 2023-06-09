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ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/vsu-1877165034.html
ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов
ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2023
ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов
Украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:51
2023-06-09T11:51
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
херсонская область
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, ВСУ перебрасывают на запорожское направление 30-тысячную группировку из подконтрольной им части Херсонской области. "После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения. Все это на правом берегу Днепра", - сказал Рогов. Киевские власти осознают, что после переброски войск херсонское направление станет уязвимым местом для возможного удара российской армии, добавил он.
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херсонская область
запорожская область
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Херсонская область , Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов

Рогов: ВСУ возводят фортификационные сооружения на правобережье в Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, ВСУ перебрасывают на запорожское направление 30-тысячную группировку из подконтрольной им части Херсонской области.
"После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения. Все это на правом берегу Днепра", - сказал Рогов. Киевские власти осознают, что после переброски войск херсонское направление станет уязвимым местом для возможного удара российской армии, добавил он.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении
8 июня, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговХерсонская областьЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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