https://ria.ru/20230609/vsu-1877165034.html

ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов

ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2023

ВСУ переходят в Херсонской области в глухую оборону, заявил Рогов

Украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:51

2023-06-09T11:51

2023-06-09T11:51

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

херсонская область

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, ВСУ перебрасывают на запорожское направление 30-тысячную группировку из подконтрольной им части Херсонской области. "После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения. Все это на правом берегу Днепра", - сказал Рогов. Киевские власти осознают, что после переброски войск херсонское направление станет уязвимым местом для возможного удара российской армии, добавил он.

https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html

херсонская область

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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