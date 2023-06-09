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Путин расскажет Лукашенко о встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС

Путин расскажет Лукашенко о встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023

Путин расскажет Лукашенко о встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформирует президента Белоруссии Александра Лукашенко после встречи с главами делегаций СНГ и ЕАЭС о деталях их... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:03

2023-06-09T15:03

2023-06-09T17:32

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белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

евразийский экономический союз

снг

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в мире

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформирует президента Белоруссии Александра Лукашенко после встречи с главами делегаций СНГ и ЕАЭС о деталях их работы.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ."Я сейчас с коллегами пообщаюсь, поговорю с ними, несколько слов сам скажу, их послушаю. И вечерком, предлагаю, я вас проинформирую об этом, обменяемся с вами мнением по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи", - сказал Путин на встрече с Лукашенко в пятницу.После беседы Путин проводил Лукашенко. Стоя на крыльце, они обсудили планы по сбору урожая. Российский лидер рассказал, что на юге страны уборка озимых начнется через 10-14 дней. После короткой беседы лидеры попрощались, но ненадолго: "До вечера".

https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз, снг, дмитрий песков, в мире