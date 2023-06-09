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Путин расскажет Лукашенко о встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023
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15:03 09.06.2023 (обновлено: 17:32 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vstrecha-1877238196.html
Путин расскажет Лукашенко о встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС
Путин расскажет Лукашенко о встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Путин расскажет Лукашенко о встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформирует президента Белоруссии Александра Лукашенко после встречи с главами делегаций СНГ и ЕАЭС о деталях их... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:03
2023-06-09T17:32
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
евразийский экономический союз
снг
дмитрий песков
в мире
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформирует президента Белоруссии Александра Лукашенко после встречи с главами делегаций СНГ и ЕАЭС о деталях их работы.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ."Я сейчас с коллегами пообщаюсь, поговорю с ними, несколько слов сам скажу, их послушаю. И вечерком, предлагаю, я вас проинформирую об этом, обменяемся с вами мнением по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи", - сказал Путин на встрече с Лукашенко в пятницу.После беседы Путин проводил Лукашенко. Стоя на крыльце, они обсудили планы по сбору урожая. Российский лидер рассказал, что на юге страны уборка озимых начнется через 10-14 дней. После короткой беседы лидеры попрощались, но ненадолго: "До вечера".
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз, снг, дмитрий песков, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, СНГ, Дмитрий Песков, В мире
Путин расскажет Лукашенко о встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС

Путин проинформирует Лукашенко о работе СНГ и ЕАЭС после встречи с главами делегаций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформирует президента Белоруссии Александра Лукашенко после встречи с главами делегаций СНГ и ЕАЭС о деталях их работы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.
"Я сейчас с коллегами пообщаюсь, поговорю с ними, несколько слов сам скажу, их послушаю. И вечерком, предлагаю, я вас проинформирую об этом, обменяемся с вами мнением по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи", - сказал Путин на встрече с Лукашенко в пятницу.
После беседы Путин проводил Лукашенко. Стоя на крыльце, они обсудили планы по сбору урожая. Российский лидер рассказал, что на юге страны уборка озимых начнется через 10-14 дней. После короткой беседы лидеры попрощались, но ненадолго: "До вечера".
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Вчера, 01:01
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзСНГДмитрий ПесковВ мире
 
 
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