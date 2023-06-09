https://ria.ru/20230609/vstrecha-1877222890.html
Россия после 7-8 июля начнет размещать вооружения на территории Белоруссии
Россия после 7-8 июля начнет размещать вооружения на территории Белоруссии - РИА Новости, 09.06.2023
Россия после 7-8 июля начнет размещать вооружения на территории Белоруссии
Россия после 7-8 июля начнет размещать вооружения на территории Белоруссии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Александром... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:33
2023-06-09T14:33
2023-06-09T17:08
политика
александр лукашенко
россия
белоруссия
владимир путин
евразийский экономический союз
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Россия после 7-8 июля начнет размещать вооружения на территории Белоруссии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Лукашенко."В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, по которым мы с вами договаривались, все идет по плану — 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих вооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно", — отметил российский лидер.Президенты также затронули вопросы сотрудничества государств в экономической сфере.По словам Лукашенко, у России и Белоруссии есть нерешенные вопросы в этой области, но они "не проблемные".Он также заявил, что Москва и Минск намерены продумать план действий в условиях внешнего давления, к которому в будущем могут присоединиться другие страны постсоветского пространства."Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Надо ориентироваться на свои силы и на себя. Если мы выработаем такой план действий, то наши партнеры обязательно подключатся, я уверен — и Казахстан в рамках ЕАЭС, и Узбекистан. Создадим привлекательные условия", — подчеркнул белорусский лидер. Президент России, в свою очередь, указал, что структура двусторонних экономических отношений меняется в лучшую сторону, "упор делается не только на традиционные отрасли сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы".В марте Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как объяснил глава государства, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он отметил, что это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседней республике свой арсенал, а "делает то, что США делали десятилетиями".Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874030570.html
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"Ситуация стабильная" – Путин о безопасности РФ и Белоруссии
"Ситуация стабильная" – Путин о безопасности РФ и Белоруссии
2023-06-09T14:33
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз
Политика, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Россия после 7-8 июля начнет размещать вооружения на территории Белоруссии
Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля
СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Россия после 7-8 июля начнет размещать вооружения на территории Белоруссии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Лукашенко.
"В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, по которым мы с вами договаривались, все идет по плану — 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих вооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно", — отметил российский лидер.
В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране
Президенты также затронули вопросы сотрудничества государств в экономической сфере.
По словам Лукашенко, у России и Белоруссии есть нерешенные вопросы в этой области, но они "не проблемные".
Он также заявил, что Москва и Минск намерены продумать план действий в условиях внешнего давления, к которому в будущем могут присоединиться другие страны постсоветского пространства.
"Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Надо ориентироваться на свои силы и на себя. Если мы выработаем такой план действий, то наши партнеры обязательно подключатся, я уверен — и Казахстан в рамках ЕАЭС, и Узбекистан. Создадим привлекательные условия", — подчеркнул белорусский лидер.
Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев
Президент России, в свою очередь, указал, что структура двусторонних экономических отношений меняется в лучшую сторону, "упор делается не только на традиционные отрасли сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы".
В марте Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как объяснил глава государства, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине
боеприпасов с обедненным ураном. Он отметил, что это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия
не передает соседней республике свой арсенал, а "делает то, что США делали десятилетиями".
Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии