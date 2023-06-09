https://ria.ru/20230609/vstrecha-1877164924.html

Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи

Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи - РИА Новости, 09.06.2023

Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретится с главами зарубежных делегаций... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:50

2023-06-09T11:50

2023-06-09T11:53

сочи

снг

евразийский экономический союз

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретится с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, кроме того в планах главы государства - беседа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и посещение Академии единоборств, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин сегодня находится в Сочи, и начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции "Бочаров ручей", - сказал Песков журналистам.Далее президент РФ отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Встречать Путина будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будет выступление и Путина, и Мишустина, выступления глав зарубежных делегаций. Далее Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - рассказал представитель Кремля.Песков отметил, что российский президент также посетит Академию единоборств - спортивно-тренировочный центр, который был построен в "Сириусе" по его поручению.

https://ria.ru/20230608/vybory-1876958199.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, снг, евразийский экономический союз, владимир путин, дмитрий песков, политика