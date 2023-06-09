https://ria.ru/20230609/vstrecha-1877164924.html
Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи
Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи - РИА Новости, 09.06.2023
Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретится с главами зарубежных делегаций... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:50
2023-06-09T11:50
2023-06-09T11:53
сочи
снг
евразийский экономический союз
владимир путин
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретится с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, кроме того в планах главы государства - беседа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и посещение Академии единоборств, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин сегодня находится в Сочи, и начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции "Бочаров ручей", - сказал Песков журналистам.Далее президент РФ отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Встречать Путина будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будет выступление и Путина, и Мишустина, выступления глав зарубежных делегаций. Далее Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - рассказал представитель Кремля.Песков отметил, что российский президент также посетит Академию единоборств - спортивно-тренировочный центр, который был построен в "Сириусе" по его поручению.
https://ria.ru/20230608/vybory-1876958199.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, снг, евразийский экономический союз, владимир путин, дмитрий песков, политика
Сочи, СНГ, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи
Путин в пятницу встретится с Пашиняном и с главами делегаций СНГ и ЕАЭС
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретится с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, кроме того в планах главы государства - беседа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и посещение Академии единоборств, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин сегодня находится в Сочи, и начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции "Бочаров ручей", - сказал Песков журналистам.
Далее президент РФ отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Встречать Путина будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Будет выступление и Путина, и Мишустина, выступления глав зарубежных делегаций. Далее Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - рассказал представитель Кремля.
Песков отметил, что российский президент также посетит Академию единоборств - спортивно-тренировочный центр, который был построен в "Сириусе" по его поручению.
Орловский губернатор попросил Путина о поддержке на осенних выборах