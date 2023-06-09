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Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи - РИА Новости, 09.06.2023
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11:50 09.06.2023 (обновлено: 11:53 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vstrecha-1877164924.html
Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи
Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи - РИА Новости, 09.06.2023
Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретится с главами зарубежных делегаций... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:50
2023-06-09T11:53
сочи
снг
евразийский экономический союз
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретится с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, кроме того в планах главы государства - беседа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и посещение Академии единоборств, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин сегодня находится в Сочи, и начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции "Бочаров ручей", - сказал Песков журналистам.Далее президент РФ отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Встречать Путина будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будет выступление и Путина, и Мишустина, выступления глав зарубежных делегаций. Далее Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - рассказал представитель Кремля.Песков отметил, что российский президент также посетит Академию единоборств - спортивно-тренировочный центр, который был построен в "Сириусе" по его поручению.
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сочи, снг, евразийский экономический союз, владимир путин, дмитрий песков, политика
Сочи, СНГ, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин в пятницу встретится с Пашиняном в Сочи

Путин в пятницу встретится с Пашиняном и с главами делегаций СНГ и ЕАЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретится с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, кроме того в планах главы государства - беседа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и посещение Академии единоборств, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин сегодня находится в Сочи, и начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции "Бочаров ручей", - сказал Песков журналистам.
Далее президент РФ отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Встречать Путина будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будет выступление и Путина, и Мишустина, выступления глав зарубежных делегаций. Далее Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - рассказал представитель Кремля.
Песков отметил, что российский президент также посетит Академию единоборств - спортивно-тренировочный центр, который был построен в "Сириусе" по его поручению.
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СочиСНГЕвразийский экономический союзВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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