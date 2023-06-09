https://ria.ru/20230609/voronezh-1877186895.html

Жительница Воронежа прикрыла внука от осколков при падении БПЛА

Жительница Воронежа прикрыла внука от осколков при падении БПЛА - РИА Новости, 09.06.2023

Жительница Воронежа прикрыла внука от осколков при падении БПЛА

Жительница пострадавшего от беспилотника дома в Воронеже Вероника рассказала РИА Новости, что ее мать прикрыла четырехлетнего внука от осколков, у них мелкие... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:04

2023-06-09T13:04

2023-06-09T16:36

воронеж

происшествия

александр гусев (государственный служащий)

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Жительница пострадавшего от беспилотника дома в Воронеже Вероника рассказала РИА Новости, что ее мать прикрыла четырехлетнего внука от осколков, у них мелкие царапины. По словам Вероники, она живет на четвертом этаже в доме на улице Белинского, куда попал беспилотник – прилет пришелся на этаж ниже. В момент падения беспилотника в квартире были ее мама и четырехлетний сын. "Они сидели, читали книжки на диване и услышали взрыв. Полетели стекла, она его собой закрыла. И вывела сразу из подъезда. У них только мелкие царапины. Конечно, испугались. Мама пьет корвалол", - отметила Вероника. В пятницу утром при падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, информировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877180851.html

воронеж

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Екатерина Зайцева

воронеж, происшествия, александр гусев (государственный служащий), падение беспилотника в воронеже