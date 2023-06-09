https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html
Появились подробности падения беспилотника в Воронеже
Появились подробности падения беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023
Появились подробности падения беспилотника в Воронеже
Многоквартирный дом в Воронеже при падении беспилотника получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом: затронуты несколько квартир и... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:56
2023-06-09T10:56
2023-06-09T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
падение беспилотника в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Многоквартирный дом в Воронеже при падении беспилотника получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом: затронуты несколько квартир и офисный центр, сообщили РИА Новости в управляющей компании.По словам представителя ТСЖ, воду и газ после инцидента в доме не отключали."С внешней стороны удары, между вторым и третьим этажом. Пострадало несколько квартир: 25, 29, 27, офисный центр", - сказал РИА Новости представитель ТСЖ."Несколько раненых, там порезы в основном, легкие ранения. Из жильцов дома никто не пострадал", - добавил представитель ТСЖ.Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, ранены три человека, которых посекло осколками стекла. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что повреждения получил многоэтажный дом.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877151106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
2023-06-09T10:56
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Падение беспилотника в Воронеже
Появились подробности падения беспилотника в Воронеже
Управляющая компания: от падения БПЛА на жилой дом в Воронеже пострадало несколько квартир
ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Многоквартирный дом в Воронеже при падении беспилотника получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом: затронуты несколько квартир и офисный центр, сообщили РИА Новости в управляющей компании.
По словам представителя ТСЖ, воду и газ после инцидента в доме не отключали.
«
"С внешней стороны удары, между вторым и третьим этажом. Пострадало несколько квартир: 25, 29, 27, офисный центр", - сказал РИА Новости представитель ТСЖ.
"Несколько раненых, там порезы в основном, легкие ранения. Из жильцов дома никто не пострадал", - добавил представитель ТСЖ.
Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, ранены три человека, которых посекло осколками стекла. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что повреждения получил многоэтажный дом.
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже