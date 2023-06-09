https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html

Появились подробности падения беспилотника в Воронеже

Появились подробности падения беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023

Появились подробности падения беспилотника в Воронеже

Многоквартирный дом в Воронеже при падении беспилотника получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом: затронуты несколько квартир и... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:56

2023-06-09T10:56

2023-06-09T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Многоквартирный дом в Воронеже при падении беспилотника получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом: затронуты несколько квартир и офисный центр, сообщили РИА Новости в управляющей компании.По словам представителя ТСЖ, воду и газ после инцидента в доме не отключали."С внешней стороны удары, между вторым и третьим этажом. Пострадало несколько квартир: 25, 29, 27, офисный центр", - сказал РИА Новости представитель ТСЖ."Несколько раненых, там порезы в основном, легкие ранения. Из жильцов дома никто не пострадал", - добавил представитель ТСЖ.Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, ранены три человека, которых посекло осколками стекла. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что повреждения получил многоэтажный дом.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877151106.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места падения беспилотника в Воронеже Кадры с места падения беспилотника в Воронеже 2023-06-09T10:56 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже