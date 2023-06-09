На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?

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Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.