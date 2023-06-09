https://ria.ru/20230609/vodolazy-1877210171.html
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке? - РИА Новости, 09.06.2023
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.
2023-06-09T13:55
2023-06-09T13:55
2023-06-09T13:57
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На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.
2023-06-09T13:55
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PT2M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.
2023-06-09T13:55
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PT2M40S
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.