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На дне. Что делают водолазы в Москве-реке? - РИА Новости, 09.06.2023
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13:55 09.06.2023 (обновлено: 13:57 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vodolazy-1877210171.html
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке? - РИА Новости, 09.06.2023
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.
2023-06-09T13:55
2023-06-09T13:57
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На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Видео, Москва, Городское хозяйство Москвы, Москва-река
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.
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На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?

Читать ria.ru в
Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города.
 
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