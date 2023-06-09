Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, чтобы уровень затопления держался, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным — 12 метров", — написал врио губернатора.Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала, без питьевой воды могут остаться четыре тысячи человек. Сальдо поручил организовать водоснабжение Ивановского муниципального округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом."В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра — до отметки 9,5 метра. Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до десяти суток", — уточнил Сальдо.По его словам, хотя украинские военные продолжают обстреливать мирное население, спасатели справляются со своими задачами по вывозу людей. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, из них детей — 243, маломобильных граждан — 62.Врио губернатора Херсонской области уточнил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до восьми. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, чтобы уровень затопления держался, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным — 12 метров", — написал врио губернатора.
Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала, без питьевой воды могут остаться четыре тысячи человек. Сальдо поручил организовать водоснабжение Ивановского муниципального округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом.
"В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра — до отметки 9,5 метра. Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до десяти суток", — уточнил Сальдо.
По его словам, хотя украинские военные продолжают обстреливать мирное население, спасатели справляются со своими задачами по вывозу людей. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, из них детей — 243, маломобильных граждан — 62.
Врио губернатора Херсонской области уточнил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до восьми.
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
8 июня, 12:42
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.
Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.