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Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 09.06.2023 (обновлено: 15:44 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/voda-1877196495.html
Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо
Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо - РИА Новости, 09.06.2023
Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо
Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, чтобы уровень затопления держался, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:28
2023-06-09T15:44
разрушение каховской гэс
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир путин
киев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, чтобы уровень затопления держался, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.&quot;Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным — 12 метров&quot;, — написал врио губернатора.Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала, без питьевой воды могут остаться четыре тысячи человек. Сальдо поручил организовать водоснабжение Ивановского муниципального округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом."В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра — до отметки 9,5 метра. Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до десяти суток", — уточнил Сальдо.По его словам, хотя украинские военные продолжают обстреливать мирное население, спасатели справляются со своими задачами по вывозу людей. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, из них детей — 243, маломобильных граждан — 62.Врио губернатора Херсонской области уточнил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до восьми. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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разрушение каховской гэс, херсонская область , происшествия, владимир сальдо, новая каховка, владимир путин, киев
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Путин, Киев
Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо

Сальдо: Киев увеличивает сброс воды через Днепрогэс, чтобы уровень затопления держался

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, чтобы уровень затопления держался, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«

"Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным — 12 метров", — написал врио губернатора.

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала, без питьевой воды могут остаться четыре тысячи человек. Сальдо поручил организовать водоснабжение Ивановского муниципального округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом.
"В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра — до отметки 9,5 метра. Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до десяти суток", — уточнил Сальдо.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
По его словам, хотя украинские военные продолжают обстреливать мирное население, спасатели справляются со своими задачами по вывозу людей. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, из них детей — 243, маломобильных граждан — 62.
Врио губернатора Херсонской области уточнил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до восьми.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
8 июня, 12:42
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.
Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьПроисшествияВладимир СальдоНовая КаховкаВладимир ПутинКиев
 
 
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