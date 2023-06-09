https://ria.ru/20230609/voda-1877196495.html

Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо

Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо - РИА Новости, 09.06.2023

Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, заявил Сальдо

Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, чтобы уровень затопления держался, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:28

2023-06-09T13:28

2023-06-09T15:44

разрушение каховской гэс

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

новая каховка

владимир путин

киев

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев намеренно увеличивает сброс воды через Днепрогэс, чтобы уровень затопления держался, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным — 12 метров", — написал врио губернатора.Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала, без питьевой воды могут остаться четыре тысячи человек. Сальдо поручил организовать водоснабжение Ивановского муниципального округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом."В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра — до отметки 9,5 метра. Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до десяти суток", — уточнил Сальдо.По его словам, хотя украинские военные продолжают обстреливать мирное население, спасатели справляются со своими задачами по вывозу людей. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, из них детей — 243, маломобильных граждан — 62.Врио губернатора Херсонской области уточнил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до восьми. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230608/voda-1876917981.html

херсонская область

новая каховка

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

разрушение каховской гэс, херсонская область , происшествия, владимир сальдо, новая каховка, владимир путин, киев