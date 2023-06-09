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В Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды
В Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды - РИА Новости, 09.06.2023
В Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды
В районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды в реке Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:53
2023-06-09T09:53
2023-06-09T10:34
владимир рогов
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. В районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды в реке Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Ширина Каховского водохранилища стремительно уменьшается", — добавил собеседник агентства.При этом, по его словам, рисков для работы Запорожской АЭС пока нет. Уровень воды непосредственно в прудах-охладителях, используемых для охлаждения отработанного ядерного топлива, сохраняется. Рогов подчеркнул, что само Каховское водохранилище из-за разрушения гидроэлектростанции со временем перестанет существовать. "О Каховском водохранилище можно будет забыть. Просто будут воды Днепра без полноводного водохранилища, как это было раньше. Экосистема претерпит значительные изменения. И эти изменения будут не в лучшую сторону для комфортного проживания человека и ведения сельского хозяйства", — заключил общественник.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.В результате ЧП, по последним данным, погибли шесть человек, более пяти тысяч пришлось эвакуировать.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
https://ria.ru/20230608/inspektsii-1876856792.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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владимир рогов, запорожская аэс, разрушение каховской гэс, запорожская область
Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Запорожская область
В Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды
Рогов: в реке Днепр в районе Запорожской АЭС произошло резкое снижение уровня воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. В районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды в реке Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Ширина Каховского водохранилища стремительно уменьшается", — добавил собеседник агентства.
Гросси рассказал об инспекциях МАГАТЭ на Запорожской АЭС
При этом, по его словам, рисков для работы Запорожской АЭС пока нет. Уровень воды непосредственно в прудах-охладителях, используемых для охлаждения отработанного ядерного топлива, сохраняется.
Рогов подчеркнул, что само Каховское водохранилище из-за разрушения гидроэлектростанции со временем перестанет существовать.
"О Каховском водохранилище можно будет забыть. Просто будут воды Днепра без полноводного водохранилища, как это было раньше. Экосистема претерпит значительные изменения. И эти изменения будут не в лучшую сторону для комфортного проживания человека и ведения сельского хозяйства", — заключил общественник.
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды.
В результате ЧП, по последним данным, погибли шесть человек, более пяти тысяч пришлось эвакуировать.
Как подчеркнул Владимир Путин
, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.