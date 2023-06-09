Рейтинг@Mail.ru
Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 09.06.2023 (обновлено: 18:53 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/veteran-1877308555.html
Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО
Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО - РИА Новости, 09.06.2023
Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО
Минобороны РФ предложило наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполнявших задачи в субъектах РФ, прилегающих к районам спецоперации,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:49
2023-06-09T18:53
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:155:3364:2048_1920x0_80_0_0_60a39568e1ac37198d516cbd7de0c543.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ предложило наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполнявших задачи в субъектах РФ, прилегающих к районам спецоперации, следует из проекта соответствующего указа."Законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим,... выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений в закон о ветеранах.Отмечается, что под действие закона должны попадать военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, работники Минобороны РФ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения.Новый закон должен касаться в том числе тех, кто стал инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_1abd956d93a433351c44bb88c3848db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика
Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО

Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах, прилегающих к зоне СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ предложило наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполнявших задачи в субъектах РФ, прилегающих к районам спецоперации, следует из проекта соответствующего указа.
"Законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим,... выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений в закон о ветеранах.
Отмечается, что под действие закона должны попадать военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, работники Минобороны РФ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения.
Новый закон должен касаться в том числе тех, кто стал инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала