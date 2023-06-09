Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО
Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах, прилегающих к зоне СВО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ предложило наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполнявших задачи в субъектах РФ, прилегающих к районам спецоперации, следует из проекта соответствующего указа.
"Законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим,... выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений в закон о ветеранах.
Отмечается, что под действие закона должны попадать военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, работники Минобороны РФ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения.
Новый закон должен касаться в том числе тех, кто стал инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.