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Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО

Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО - РИА Новости, 09.06.2023

Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО

Минобороны РФ предложило наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполнявших задачи в субъектах РФ, прилегающих к районам спецоперации,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:49

2023-06-09T18:49

2023-06-09T18:53

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ предложило наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполнявших задачи в субъектах РФ, прилегающих к районам спецоперации, следует из проекта соответствующего указа."Законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим,... выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений в закон о ветеранах.Отмечается, что под действие закона должны попадать военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, работники Минобороны РФ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения.Новый закон должен касаться в том числе тех, кто стал инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.

россия

украина

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россия, безопасность, украина, донецкая народная республика