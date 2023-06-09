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В Магадане приготовили варенье из одуванчиков для бойцов спецоперации - РИА Новости, 09.06.2023
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09:41 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/varene-1877134467.html
В Магадане приготовили варенье из одуванчиков для бойцов спецоперации
В Магадане приготовили варенье из одуванчиков для бойцов спецоперации - РИА Новости, 09.06.2023
В Магадане приготовили варенье из одуванчиков для бойцов спецоперации
Ученики и педагоги Магаданского областного центра образования №1 сварили первые двести банок варенья из одуванчиков, которое в ближайшее время волонтеры... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:41
2023-06-09T09:41
надежные люди
магадан
общество
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МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Ученики и педагоги Магаданского областного центра образования №1 сварили первые двести банок варенья из одуванчиков, которое в ближайшее время волонтеры доставят в зону проведения СВО, рассказал РИА Новости директор центра Александр Симонов. "Мы хотим передать им привет нашим ребятам из Магадана, напомнить о нашем крае, что здесь солнечно. Что у нас в Магадане напоминает о солнце? Это наши одуванчики. Что может напомнить о домашних уюте и комфорте? Это, конечно, сладость, приятность, это хлеб и так далее. Вот мы и решили сделать такой необычный подарок. И первые двести банок отправим с волонтерами в ближайшее время", - рассказал Симонов. Одуванчики кладут в кипящий сахарный сироп, добавляют лимонную кислоту, в итоге получается продукт, по консистенции и вкусу напоминающий мед. В каждую баночку кладут также веточки колымской лиственницы – для запаха, рассказала РИА Новости учитель ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Галина Жученко. "Во-первых, это варенье антибактериальное. Оно очень полезное, с витаминами. Витамин А, витамин С в нем есть. И сейчас, если мы отправляем нашим ребятам, я думаю, что это очень полезно для них - чай попить с таким вареньем. Его в старину называли медом, подсолнечным медом", - рассказала Жученко.
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872022071.html
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магадан, общество
Надежные люди, Магадан, Общество
В Магадане приготовили варенье из одуванчиков для бойцов спецоперации

В Магадане школьники и педагоги приготовили варенье из одуванчиков для бойцов спецоперации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуквы Z на автомобилях
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МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Ученики и педагоги Магаданского областного центра образования №1 сварили первые двести банок варенья из одуванчиков, которое в ближайшее время волонтеры доставят в зону проведения СВО, рассказал РИА Новости директор центра Александр Симонов.
"Мы хотим передать им привет нашим ребятам из Магадана, напомнить о нашем крае, что здесь солнечно. Что у нас в Магадане напоминает о солнце? Это наши одуванчики. Что может напомнить о домашних уюте и комфорте? Это, конечно, сладость, приятность, это хлеб и так далее. Вот мы и решили сделать такой необычный подарок. И первые двести банок отправим с волонтерами в ближайшее время", - рассказал Симонов.
Одуванчики кладут в кипящий сахарный сироп, добавляют лимонную кислоту, в итоге получается продукт, по консистенции и вкусу напоминающий мед. В каждую баночку кладут также веточки колымской лиственницы – для запаха, рассказала РИА Новости учитель ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Галина Жученко.
"Во-первых, это варенье антибактериальное. Оно очень полезное, с витаминами. Витамин А, витамин С в нем есть. И сейчас, если мы отправляем нашим ребятам, я думаю, что это очень полезно для них - чай попить с таким вареньем. Его в старину называли медом, подсолнечным медом", - рассказала Жученко.
Помощь бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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15 мая, 22:19
 
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