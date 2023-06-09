https://ria.ru/20230609/uregulirovanie-1877133555.html

Пушилин прокомментировал урегулирование конфликта на Украине

Пушилин прокомментировал урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 09.06.2023

Пушилин прокомментировал урегулирование конфликта на Украине

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что на данном этапе в мирное урегулирование конфликта на Украине не верит, никаких предпосылок к... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:37

2023-06-09T09:37

2023-06-09T12:35

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что на данном этапе в мирное урегулирование конфликта на Украине не верит, никаких предпосылок к этому нет, даже с учетом посреднических инициатив третьих стран, при этом киевский режим должен быть повержен. "Если в отношении Китая, конечно же, здесь для нас более понятная позиция, понятны устремления Китая, для чего ему нужно, чтобы установился мир. Ну, может быть, еще африканские страны. Что касается Ватикана, у меня здесь определенный скепсис с учетом того, какие заявления делались, как выстраивается на разных площадках диалог как с украинским режимом, так и с Россией, и с учетом как минимум неоднозначной позиции к происходящему здесь, вернее, однозначно поддерживающей украинский режим, который совершает военные преступления, о которых мы с вами сейчас говорили. Поэтому я сам лично на данном этапе в мирное урегулирование не верю", - сказал Пушилин.Он объяснил свою позицию уже полученным опытом переговоров в рамках Минских соглашений. "Украинский режим недоговороспособен. Более того, это их убеждение плюс это навязанная со стороны западного сообщества такая позиция. Поэтому сейчас, на данном этапе, нет никаких предпосылок для мирного урегулирования. Увы, это так. Это видно по риторике Запада, который является главенствующим в разжигании и продолжении данного конфликта. Это видно по действиям западных стран, которые продолжают насыщать Украину как оружием, так и всем сопутствующим, включая и финансовую помощь... Поэтому, увы, про мир говорить рано. Необходимо, чтобы Украина была повержена. Другого способа ситуацию завершить я пока не вижу", - заключил врио главы ДНР. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует всем странам, которые инициируют мирные инициативы по Украине, побуждать к переговорам Киев. Она также отмечала, что в рамках мирных инициатив страны могли бы убедить коллективный Запад прекратить поставки вооружений украинским военным. О своих намерениях выступить с мирным планом урегулирования заявляли Китай, Ватикан и группа африканских государств. Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

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