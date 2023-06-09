https://ria.ru/20230609/ukraina-1877296010.html
"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ
"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023
"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ
Украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:57
2023-06-09T17:57
2023-06-09T17:58
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин. "За вот эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877291421.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ
Путин заявил о значительных потерях ВСУ, превышающих классические показатели