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"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 09.06.2023 (обновлено: 17:58 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877296010.html
"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ
"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023
"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ
Украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:57
2023-06-09T17:58
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин. "За вот эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877291421.html
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россия, владимир путин, безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Цифры впечатляют". Путин рассказал о потерях ВСУ

Путин заявил о значительных потерях ВСУ, превышающих классические показатели

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"За вот эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют", - сказал он журналистам.
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Вчера, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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