https://ria.ru/20230609/ukraina-1877293533.html

Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин

Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023

Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин

Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:47

2023-06-09T17:47

2023-06-09T17:55

специальная военная операция на украине

украина

политика

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов."Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857485034.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

украина, политика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр