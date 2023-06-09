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Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 09.06.2023 (обновлено: 17:55 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877293533.html
Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин
Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин
Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:47
2023-06-09T17:55
специальная военная операция на украине
украина
политика
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов."Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857485034.html
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украина, политика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Политика, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин

Путин: сегодняшняя трагедия, в которой виновен Киев, происходит из-за событий прошлых лет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
"Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот", - сказал Путин.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота
13 марта, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПолитикаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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