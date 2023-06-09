https://ria.ru/20230609/ukraina-1877293533.html
Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин
Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин
Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:47
2023-06-09T17:47
2023-06-09T17:55
специальная военная операция на украине
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владимир путин
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов."Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857485034.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, заявил Путин
Путин: сегодняшняя трагедия, в которой виновен Киев, происходит из-за событий прошлых лет