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Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877290940.html
Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США
Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США - РИА Новости, 09.06.2023
Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США
Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов предстоящих выборов в США 2024 года, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью изданию... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:39
2023-06-09T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
франсуа олланд
франция
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов предстоящих выборов в США 2024 года, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью изданию Financial Times. "Если Трамп будет избран, он скажет: на этом мы остановимся; все, что есть у русских, они могут оставить себе. Война обходится слишком дорого", - заявил экс-президент. Олланд отметил, что с момента окончания его президентства (с 2012 по 2017 годы) форма "нового геополитического порядка" стала более ясной. При этом, по его словам, "бросивший вызов" Западу альянс России и Китая также становится все более консолидированным. Ранее французский экс-президент заявлял, что минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями выступали другие участ6ники соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877243762.html
https://ria.ru/20230409/olland-1864065891.html
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в мире, россия, украина, сша, франсуа олланд, франция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Франсуа Олланд, Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР
Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США

Олланд: исход конфликта на Украине зависит от того, кто станет президентом США в 2024 году

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Франсуа Олланд
Экс-президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов предстоящих выборов в США 2024 года, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью изданию Financial Times.
"Если Трамп будет избран, он скажет: на этом мы остановимся; все, что есть у русских, они могут оставить себе. Война обходится слишком дорого", - заявил экс-президент.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным
Вчера, 15:19
Олланд отметил, что с момента окончания его президентства (с 2012 по 2017 годы) форма "нового геополитического порядка" стала более ясной. При этом, по его словам, "бросивший вызов" Западу альянс России и Китая также становится все более консолидированным.
Ранее французский экс-президент заявлял, что минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями выступали другие участ6ники соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Франсуа Олланд (второй справа) во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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9 апреля, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАФрансуа ОлландФранцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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