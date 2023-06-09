https://ria.ru/20230609/ukraina-1877290940.html

Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США

Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США - РИА Новости, 09.06.2023

Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США

Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов предстоящих выборов в США 2024 года, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью изданию... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:39

2023-06-09T17:39

2023-06-09T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

франсуа олланд

франция

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов предстоящих выборов в США 2024 года, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью изданию Financial Times. "Если Трамп будет избран, он скажет: на этом мы остановимся; все, что есть у русских, они могут оставить себе. Война обходится слишком дорого", - заявил экс-президент. Олланд отметил, что с момента окончания его президентства (с 2012 по 2017 годы) форма "нового геополитического порядка" стала более ясной. При этом, по его словам, "бросивший вызов" Западу альянс России и Китая также становится все более консолидированным. Ранее французский экс-президент заявлял, что минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями выступали другие участ6ники соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230609/ukraina-1877243762.html

https://ria.ru/20230409/olland-1864065891.html

россия

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, франсуа олланд, франция, ситуация в днр и лнр