https://ria.ru/20230609/ukraina-1877237008.html
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне - РИА Новости, 09.06.2023
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ "начать освободительную войну" против киевского режима, чтобы навсегда забыть о... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:59
2023-06-09T14:59
2023-06-09T15:05
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
владимир зеленский
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ "начать освободительную войну" против киевского режима, чтобы навсегда забыть о Владимире Зеленском "как о страшном сне". "Украинскому народу пора обратить весь свой гнев и оружие против террористического киевского режима, который атаками на мирные российские города провоцирует Российскую Федерацию на применение более грозного вида вооружений. Украинскому народу пора принять кардинальное решение в отношении киевского режима, начать освободительную войну, чтобы вернуться к мирному времени и забыть о Зеленском как о страшном сне", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, за террористические действия киевского режима, такие как атака беспилотника по многоэтажному жилому дому в Воронеже, последует реакция и неотвратимое наказание.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html
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михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, В мире, Украина
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне
Депутат Шеремет призвал украинский народ к освободительной войне против киевского режима