https://ria.ru/20230609/ukraina-1877237008.html

В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне

В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне - РИА Новости, 09.06.2023

В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ "начать освободительную войну" против киевского режима, чтобы навсегда забыть о... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:59

2023-06-09T14:59

2023-06-09T15:05

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

владимир зеленский

госдума рф

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ "начать освободительную войну" против киевского режима, чтобы навсегда забыть о Владимире Зеленском "как о страшном сне". "Украинскому народу пора обратить весь свой гнев и оружие против террористического киевского режима, который атаками на мирные российские города провоцирует Российскую Федерацию на применение более грозного вида вооружений. Украинскому народу пора принять кардинальное решение в отношении киевского режима, начать освободительную войну, чтобы вернуться к мирному времени и забыть о Зеленском как о страшном сне", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, за террористические действия киевского режима, такие как атака беспилотника по многоэтажному жилому дому в Воронеже, последует реакция и неотвратимое наказание.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

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михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, в мире, украина