Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 09.06.2023 (обновлено: 15:05 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877237008.html
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне - РИА Новости, 09.06.2023
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ "начать освободительную войну" против киевского режима, чтобы навсегда забыть о... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:59
2023-06-09T15:05
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873571355_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_8a2762d7f11cc882979a1843cfb67540.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ "начать освободительную войну" против киевского режима, чтобы навсегда забыть о Владимире Зеленском "как о страшном сне". "Украинскому народу пора обратить весь свой гнев и оружие против террористического киевского режима, который атаками на мирные российские города провоцирует Российскую Федерацию на применение более грозного вида вооружений. Украинскому народу пора принять кардинальное решение в отношении киевского режима, начать освободительную войну, чтобы вернуться к мирному времени и забыть о Зеленском как о страшном сне", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, за террористические действия киевского режима, такие как атака беспилотника по многоэтажному жилому дому в Воронеже, последует реакция и неотвратимое наказание.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873571355_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_813c5762ff3991eb033873c4dc03e86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, В мире, Украина
В Госдуме призвали украинский народ к освободительной войне

Депутат Шеремет призвал украинский народ к освободительной войне против киевского режима

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ "начать освободительную войну" против киевского режима, чтобы навсегда забыть о Владимире Зеленском "как о страшном сне".
«
"Украинскому народу пора обратить весь свой гнев и оружие против террористического киевского режима, который атаками на мирные российские города провоцирует Российскую Федерацию на применение более грозного вида вооружений. Украинскому народу пора принять кардинальное решение в отношении киевского режима, начать освободительную войну, чтобы вернуться к мирному времени и забыть о Зеленском как о страшном сне", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, за террористические действия киевского режима, такие как атака беспилотника по многоэтажному жилому дому в Воронеже, последует реакция и неотвратимое наказание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Украина в "нокауте". Удары по Киеву открыли страшное
8 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала