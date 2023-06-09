https://ria.ru/20230609/ukraina-1877191460.html

На Украине вручили повестку восьмилетнему ребенку

На Украине вручили повестку восьмилетнему ребенку - РИА Новости, 09.06.2023

На Украине вручили повестку восьмилетнему ребенку

Восьмилетний ребенок из украинского города Ровно получил повестку, предназначавшуюся его отцу, который уже служит в ВСУ, сообщает ТСН. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:17

2023-06-09T13:17

2023-06-09T14:18

в мире

ровно

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877187239_0:33:1036:616_1920x0_80_0_0_5c7c26883c5f60e9c6fa090a4d3c0e84.jpg

МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Восьмилетний ребенок из украинского города Ровно получил повестку, предназначавшуюся его отцу, который уже служит в ВСУ, сообщает ТСН."В Ровно выписали повестку мужчине, который уже около полутора лет служит в ВСУ. Работники военкомата вручили повестку восьмилетнему ребенку военнослужащего, воспользовавшись временным отсутствием матери", — говорится в публикации.Жена военнослужащего заявила, что сотрудники военкомата перешли все границы и нормы."Где такое указано, что можно оставлять повестку ребенку?" — возмутилась она.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Повестки новобранцам могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе. В сети часто появляются видео, на которых мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, не раз рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20230522/povestki-1873466784.html

ровно

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ровно, украина, вооруженные силы украины