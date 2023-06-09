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На Украине вручили повестку восьмилетнему ребенку
На Украине вручили повестку восьмилетнему ребенку - РИА Новости, 09.06.2023
На Украине вручили повестку восьмилетнему ребенку
Восьмилетний ребенок из украинского города Ровно получил повестку, предназначавшуюся его отцу, который уже служит в ВСУ, сообщает ТСН. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:17
2023-06-09T13:17
2023-06-09T14:18
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Восьмилетний ребенок из украинского города Ровно получил повестку, предназначавшуюся его отцу, который уже служит в ВСУ, сообщает ТСН."В Ровно выписали повестку мужчине, который уже около полутора лет служит в ВСУ. Работники военкомата вручили повестку восьмилетнему ребенку военнослужащего, воспользовавшись временным отсутствием матери", — говорится в публикации.Жена военнослужащего заявила, что сотрудники военкомата перешли все границы и нормы."Где такое указано, что можно оставлять повестку ребенку?" — возмутилась она.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Повестки новобранцам могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе. В сети часто появляются видео, на которых мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, не раз рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230522/povestki-1873466784.html
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в мире, ровно, украина, вооруженные силы украины
В мире, Ровно, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине вручили повестку восьмилетнему ребенку
В украинском Ровно вручили повестку восьмилетнему сыну солдата ВСУ
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости.
Восьмилетний ребенок из украинского города Ровно получил повестку, предназначавшуюся его отцу, который уже служит в ВСУ, сообщает ТСН
.
"В Ровно выписали повестку мужчине, который уже около полутора лет служит в ВСУ. Работники военкомата вручили повестку восьмилетнему ребенку военнослужащего, воспользовавшись временным отсутствием матери", — говорится в публикации.
Жена военнослужащего заявила, что сотрудники военкомата перешли все границы и нормы.
"Где такое указано, что можно оставлять повестку ребенку?" — возмутилась она.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Повестки новобранцам могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе. В сети часто появляются видео, на которых мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, не раз рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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