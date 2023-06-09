https://ria.ru/20230609/ukraina-1877169409.html

Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО

Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО - РИА Новости, 09.06.2023

Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО

США в срочном порядке укрепляют ПВО Украины новыми поставками пусковых установок и зенитных ракет из-за успешного противодействия Воздушно-космических сил... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:07

2023-06-09T12:07

2023-06-09T12:43

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сша

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алексей леонков

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. США в срочном порядке укрепляют ПВО Украины новыми поставками пусковых установок и зенитных ракет из-за успешного противодействия Воздушно-космических сил России наступлению ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины, в том числе большого количества боеприпасов ПВО, на сумму более 2 миллиардов долларов. Деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk и модернизированных ракет для ЗРК Patriot, в частности, зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies. "Когда о какой-то поставке объявляется, можно с уверенностью говорить, что это уже все поехало на Украину или уже находится там. Основной упор в этот раз сделан на ПВО. Эта поставка говорит о том, что Вашингтон в срочном порядке отправляет их из-за нехватки для обеспечения контрнаступления. Почему? Потому что большой урон украинским наступающим частям наносит наша авиация", - сказал Леонков. Он напомнил, что на днях было опубликовано видео поражения РЛС комплекса ПВО IRIS-T вблизи линии боевого соприкосновения. Леонков пояснил, что комплекс "подтянули" к фронту именно по причине эффективности нашей авиации. "Что касается поставляемых ракет. Вот эта GEM-T разрабатывалась для работы с большими баллистическими ракетами. Полагаю, что в очередной раз попытаются перехватить "Искандеры" или "Кинжалы", - отметил Леонков. Собеседник не исключил, что ранее озвученные поставки 1-2 батарей ЗРК Patriot на самом деле подразумевали поставку целого дивизиона. "В дивизионе шесть батарей по 8 пусковых установок в каждой. Мы уже уничтожили 1-2 батареи в Киеве. Они сейчас создали интегрированную систему ПВО по стандарту НАТО. "Пэтриоты" буду стараться сбивать нашу авиацию на дальних подступах, получая целеуказание от внешних источников – систем разведки НАТО, самолетов AWACS (ДРЛОиУ), при этом с выключенными собственными РЛС, чтобы не обнаруживать себя", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876025084.html

https://ria.ru/20230605/pomosch-1876294125.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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