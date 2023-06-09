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Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 09.06.2023 (обновлено: 12:43 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877169409.html
Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО
Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО - РИА Новости, 09.06.2023
Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО
США в срочном порядке укрепляют ПВО Украины новыми поставками пусковых установок и зенитных ракет из-за успешного противодействия Воздушно-космических сил... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:07
2023-06-09T12:43
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сша
россия
алексей леонков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. США в срочном порядке укрепляют ПВО Украины новыми поставками пусковых установок и зенитных ракет из-за успешного противодействия Воздушно-космических сил России наступлению ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины, в том числе большого количества боеприпасов ПВО, на сумму более 2 миллиардов долларов. Деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk и модернизированных ракет для ЗРК Patriot, в частности, зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies. "Когда о какой-то поставке объявляется, можно с уверенностью говорить, что это уже все поехало на Украину или уже находится там. Основной упор в этот раз сделан на ПВО. Эта поставка говорит о том, что Вашингтон в срочном порядке отправляет их из-за нехватки для обеспечения контрнаступления. Почему? Потому что большой урон украинским наступающим частям наносит наша авиация", - сказал Леонков. Он напомнил, что на днях было опубликовано видео поражения РЛС комплекса ПВО IRIS-T вблизи линии боевого соприкосновения. Леонков пояснил, что комплекс "подтянули" к фронту именно по причине эффективности нашей авиации. "Что касается поставляемых ракет. Вот эта GEM-T разрабатывалась для работы с большими баллистическими ракетами. Полагаю, что в очередной раз попытаются перехватить "Искандеры" или "Кинжалы", - отметил Леонков. Собеседник не исключил, что ранее озвученные поставки 1-2 батарей ЗРК Patriot на самом деле подразумевали поставку целого дивизиона. "В дивизионе шесть батарей по 8 пусковых установок в каждой. Мы уже уничтожили 1-2 батареи в Киеве. Они сейчас создали интегрированную систему ПВО по стандарту НАТО. "Пэтриоты" буду стараться сбивать нашу авиацию на дальних подступах, получая целеуказание от внешних источников – систем разведки НАТО, самолетов AWACS (ДРЛОиУ), при этом с выключенными собственными РЛС, чтобы не обнаруживать себя", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876025084.html
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безопасность, украина, сша, россия, алексей леонков, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Россия, Алексей Леонков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Пентагон
Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО

Эксперт Леонков: Пентагон укрепляет украинскую ПВО из-за потерь ВСУ от российской авиации

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. США в срочном порядке укрепляют ПВО Украины новыми поставками пусковых установок и зенитных ракет из-за успешного противодействия Воздушно-космических сил России наступлению ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины, в том числе большого количества боеприпасов ПВО, на сумму более 2 миллиардов долларов. Деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk и модернизированных ракет для ЗРК Patriot, в частности, зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в Киеве
4 июня, 04:34
"Когда о какой-то поставке объявляется, можно с уверенностью говорить, что это уже все поехало на Украину или уже находится там. Основной упор в этот раз сделан на ПВО. Эта поставка говорит о том, что Вашингтон в срочном порядке отправляет их из-за нехватки для обеспечения контрнаступления. Почему? Потому что большой урон украинским наступающим частям наносит наша авиация", - сказал Леонков. Он напомнил, что на днях было опубликовано видео поражения РЛС комплекса ПВО IRIS-T вблизи линии боевого соприкосновения. Леонков пояснил, что комплекс "подтянули" к фронту именно по причине эффективности нашей авиации.
"Что касается поставляемых ракет. Вот эта GEM-T разрабатывалась для работы с большими баллистическими ракетами. Полагаю, что в очередной раз попытаются перехватить "Искандеры" или "Кинжалы", - отметил Леонков.
Собеседник не исключил, что ранее озвученные поставки 1-2 батарей ЗРК Patriot на самом деле подразумевали поставку целого дивизиона. "В дивизионе шесть батарей по 8 пусковых установок в каждой. Мы уже уничтожили 1-2 батареи в Киеве. Они сейчас создали интегрированную систему ПВО по стандарту НАТО. "Пэтриоты" буду стараться сбивать нашу авиацию на дальних подступах, получая целеуказание от внешних источников – систем разведки НАТО, самолетов AWACS (ДРЛОиУ), при этом с выключенными собственными РЛС, чтобы не обнаруживать себя", - добавил эксперт.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США
5 июня, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСШАРоссияАлексей ЛеонковНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРПентагон
 
 
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