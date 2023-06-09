Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО
Эксперт Леонков: Пентагон укрепляет украинскую ПВО из-за потерь ВСУ от российской авиации
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. США в срочном порядке укрепляют ПВО Украины новыми поставками пусковых установок и зенитных ракет из-за успешного противодействия Воздушно-космических сил России наступлению ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины, в том числе большого количества боеприпасов ПВО, на сумму более 2 миллиардов долларов. Деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk и модернизированных ракет для ЗРК Patriot, в частности, зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.
"Когда о какой-то поставке объявляется, можно с уверенностью говорить, что это уже все поехало на Украину или уже находится там. Основной упор в этот раз сделан на ПВО. Эта поставка говорит о том, что Вашингтон в срочном порядке отправляет их из-за нехватки для обеспечения контрнаступления. Почему? Потому что большой урон украинским наступающим частям наносит наша авиация", - сказал Леонков. Он напомнил, что на днях было опубликовано видео поражения РЛС комплекса ПВО IRIS-T вблизи линии боевого соприкосновения. Леонков пояснил, что комплекс "подтянули" к фронту именно по причине эффективности нашей авиации.
"Что касается поставляемых ракет. Вот эта GEM-T разрабатывалась для работы с большими баллистическими ракетами. Полагаю, что в очередной раз попытаются перехватить "Искандеры" или "Кинжалы", - отметил Леонков.
Собеседник не исключил, что ранее озвученные поставки 1-2 батарей ЗРК Patriot на самом деле подразумевали поставку целого дивизиона. "В дивизионе шесть батарей по 8 пусковых установок в каждой. Мы уже уничтожили 1-2 батареи в Киеве. Они сейчас создали интегрированную систему ПВО по стандарту НАТО. "Пэтриоты" буду стараться сбивать нашу авиацию на дальних подступах, получая целеуказание от внешних источников – систем разведки НАТО, самолетов AWACS (ДРЛОиУ), при этом с выключенными собственными РЛС, чтобы не обнаруживать себя", - добавил эксперт.