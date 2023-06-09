https://ria.ru/20230609/ukraina-1877125208.html

Предприятия в Кривом Роге на Украине приостановили работу

Предприятия в Кривом Роге на Украине приостановили работу - РИА Новости, 09.06.2023

Предприятия в Кривом Роге на Украине приостановили работу

Предприятия Кривого Рога на Украине частично приостановили работу из-за ситуации с водоснабжением после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:21

2023-06-09T08:21

2023-06-09T08:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприятия Кривого Рога на Украине частично приостановили работу из-за ситуации с водоснабжением после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона глава Криворожской областной военной администрации. "Сейчас они (предприятия – ред.) приостановили частично свою работу из-за ситуации с водой, но они не остановились, но очень напряжённая ситуация, и они уменьшили забор воды. Сейчас они в жесткой экономии воды работают, но работают", - сказал Сытниченко. Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило во вторник, что временно приостановило выплавку стали из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, александр вилкул, кривой рог