Предприятия в Кривом Роге на Украине приостановили работу
Глава ОВА Сытниченко: предприятия Кривого Рога приостановили работу из-за ситуации с водой
© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприятия Кривого Рога на Украине частично приостановили работу из-за ситуации с водоснабжением после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона глава Криворожской областной военной администрации.
"Сейчас они (предприятия – ред.) приостановили частично свою работу из-за ситуации с водой, но они не остановились, но очень напряжённая ситуация, и они уменьшили забор воды. Сейчас они в жесткой экономии воды работают, но работают", - сказал Сытниченко.
Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило во вторник, что временно приостановило выплавку стали из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
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