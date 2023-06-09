https://ria.ru/20230609/ugol-1877128383.html

Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу и Азию

Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу и Азию - РИА Новости, 09.06.2023

Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу и Азию

Уголь из Донецкой Народной Республики по логистическим цепочкам поставляется и в страны Европы, и в азиатские страны, рассказал в интервью РИА Новости врио... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:03

2023-06-09T09:03

2023-06-09T09:03

экономика

донецкая народная республика

европа

дон

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876092119_0:123:2471:1512_1920x0_80_0_0_1206d19fa9ef4d55e3e8f5cf1a070a07.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Уголь из Донецкой Народной Республики по логистическим цепочкам поставляется и в страны Европы, и в азиатские страны, рассказал в интервью РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин. "Вы знаете, сейчас даже с усеченными возможностями добычи угля это более 3,5 миллиона тонн (в год – ред.)", - рассказал Пушилин. По его словам, большая часть угля сжигается на тепловых электростанциях в регионе. "Оставшуюся часть, даже с учетом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам, которые выстроены и работали с 2014 года, поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран", - добавил он. Пушилин уточнил, что республика может добывать и реализовывать гораздо больше угля и намерена это делать даже с учетом обстоятельств, в которых находится. Промышленное освоение Донецкого угольного бассейна началось в декабре 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". По оценкам экспертов, запасы угля в целом на территории Ростовской области, ДНР и ЛНР позволяют добывать порядка 1 миллиарда тонн в год, но для наращивания объемов требуются большие вложения и восстановление шахт.

https://ria.ru/20230609/artemsol-1877117592.html

донецкая народная республика

европа

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, донецкая народная республика, европа, дон, денис пушилин