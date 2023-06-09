https://ria.ru/20230609/ugol-1877128383.html
Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу и Азию
Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу и Азию - РИА Новости, 09.06.2023
Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу и Азию
Уголь из Донецкой Народной Республики по логистическим цепочкам поставляется и в страны Европы, и в азиатские страны, рассказал в интервью РИА Новости врио... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:03
2023-06-09T09:03
2023-06-09T09:03
экономика
донецкая народная республика
европа
дон
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Уголь из Донецкой Народной Республики по логистическим цепочкам поставляется и в страны Европы, и в азиатские страны, рассказал в интервью РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин. "Вы знаете, сейчас даже с усеченными возможностями добычи угля это более 3,5 миллиона тонн (в год – ред.)", - рассказал Пушилин. По его словам, большая часть угля сжигается на тепловых электростанциях в регионе. "Оставшуюся часть, даже с учетом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам, которые выстроены и работали с 2014 года, поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран", - добавил он. Пушилин уточнил, что республика может добывать и реализовывать гораздо больше угля и намерена это делать даже с учетом обстоятельств, в которых находится. Промышленное освоение Донецкого угольного бассейна началось в декабре 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". По оценкам экспертов, запасы угля в целом на территории Ростовской области, ДНР и ЛНР позволяют добывать порядка 1 миллиарда тонн в год, но для наращивания объемов требуются большие вложения и восстановление шахт.
https://ria.ru/20230609/artemsol-1877117592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, европа, дон, денис пушилин
Экономика, Донецкая Народная Республика, Европа, Дон, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу и Азию
Пушилин: уголь из ДНР по логистическим цепочкам поставляется и в Европу, и в Азию
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Уголь из Донецкой Народной Республики по логистическим цепочкам поставляется и в страны Европы, и в азиатские страны, рассказал в интервью РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин.
"Вы знаете, сейчас даже с усеченными возможностями добычи угля это более 3,5 миллиона тонн (в год – ред.)", - рассказал Пушилин.
По его словам, большая часть угля сжигается на тепловых электростанциях в регионе.
"Оставшуюся часть, даже с учетом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам, которые выстроены и работали с 2014 года, поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран", - добавил он.
Пушилин уточнил, что республика может добывать и реализовывать гораздо больше угля и намерена это делать даже с учетом обстоятельств, в которых находится.
Промышленное освоение Донецкого угольного бассейна началось в декабре 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону
и в Воронежской губернии каменного угля и руд". По оценкам экспертов, запасы угля в целом на территории Ростовской области
, ДНР и ЛНР
позволяют добывать порядка 1 миллиарда тонн в год, но для наращивания объемов требуются большие вложения и восстановление шахт.
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли"