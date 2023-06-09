https://ria.ru/20230609/udar-1877222462.html

ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым

ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 09.06.2023

ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым

ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары тяжелыми огнеметными системами (ТОС) по двум скоплениям живой силы и техники 47-й... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:31

2023-06-09T14:31

2023-06-09T14:43

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары тяжелыми огнеметными системами (ТОС) по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады украинских войск южнее города Орехов, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России. "Южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877217772.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)