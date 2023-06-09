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ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 09.06.2023 (обновлено: 14:43 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/udar-1877222462.html
ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым
ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 09.06.2023
ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым
ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары тяжелыми огнеметными системами (ТОС) по двум скоплениям живой силы и техники 47-й... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:31
2023-06-09T14:43
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары тяжелыми огнеметными системами (ТОС) по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады украинских войск южнее города Орехов, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России. "Южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877217772.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым

ВС России нанесли удары ТОС по живой силе и технике 47-й мехбригады ВСУ под Ореховым

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары тяжелыми огнеметными системами (ТОС) по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады украинских войск южнее города Орехов, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России.
"Южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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