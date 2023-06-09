https://ria.ru/20230609/udar-1877222462.html
ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым
ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 09.06.2023
ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым
ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары тяжелыми огнеметными системами (ТОС) по двум скоплениям живой силы и техники 47-й... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:31
2023-06-09T14:31
2023-06-09T14:43
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запорожская область
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безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары тяжелыми огнеметными системами (ТОС) по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады украинских войск южнее города Орехов, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России. "Южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877217772.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Ореховым
ВС России нанесли удары ТОС по живой силе и технике 47-й мехбригады ВСУ под Ореховым