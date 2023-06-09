https://ria.ru/20230609/udar-1877222019.html

ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области

ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2023

ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области

ВКС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары по резервам ВСУ в районе Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:29

2023-06-09T14:29

2023-06-09T14:46

специальная военная операция на украине

запорожская область

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВКС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары по резервам ВСУ в районе Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области, сообщили в сводке Минобороны России. "Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск "Восток" поражены резервы противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Омельник и Преображенка Запорожской области", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Гуляйполя уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф