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ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 09.06.2023 (обновлено: 14:46 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/udar-1877222019.html
ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области
ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2023
ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области
ВКС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары по резервам ВСУ в районе Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:29
2023-06-09T14:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВКС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары по резервам ВСУ в районе Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области, сообщили в сводке Минобороны России. "Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск "Восток" поражены резервы противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Омельник и Преображенка Запорожской области", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Гуляйполя уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.
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запорожская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области

ВКС ударили по резервам ВСУ у Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВКС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары по резервам ВСУ в районе Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области, сообщили в сводке Минобороны России.
"Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск "Восток" поражены резервы противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Омельник и Преображенка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Гуляйполя уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.
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