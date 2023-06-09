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ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области
ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2023
ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области
ВКС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары по резервам ВСУ в районе Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:29
2023-06-09T14:29
2023-06-09T14:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВКС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли удары по резервам ВСУ в районе Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области, сообщили в сводке Минобороны России. "Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск "Восток" поражены резервы противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Омельник и Преображенка Запорожской области", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Гуляйполя уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230609/ataki-1877217884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВКС ударили по резервам украинских войск в Запорожской области
ВКС ударили по резервам ВСУ у Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области