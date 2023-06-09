https://ria.ru/20230609/uborka-1877509178.html
В Петербурге в дни ПМЭФ усилят уборку улиц
В Петербурге в дни ПМЭФ усилят уборку улиц - РИА Новости, 11.06.2023
В Петербурге в дни ПМЭФ усилят уборку улиц
Уборка улиц в Санкт-Петербурге в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет усилена, ежедневно будут работать до 500 единиц техники РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-09T16:46
2023-06-09T16:46
2023-06-11T14:14
пмэф-2023
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Уборка улиц в Санкт-Петербурге в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет усилена, ежедневно будут работать до 500 единиц техники и около 700 дворников, сообщает аппарат вице-губернатора города Анатолия Повелия. "В период проведения Петербургского международного экономического форума 2023 года дорожные предприятия будут работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на круглосуточное дежурство заступают 10 аварийных бригад, в их распоряжении 32 единицы техники. В преддверии международного форума усилен контроль за выполнением работ по комплексной уборке автомобильных дорог. "На улицы Петербурга в период проведения форума ежедневно на линии будут выходить до 500 единиц техники и около 700 работников ручной уборки дорожных предприятий", - приводятся в сообщении слова Повелия. Отмечается, что специалисты дорожных предприятий продолжают устранять дефекты покрытий городских улиц. Только за прошедшую неделю были приведены в порядок участки на Новочеркасском и Лиговском проспектах, на Приморском шоссе, на Софийской и Кирочной улицах. "Санкт-Петербург должен быть полностью готов к приему гостей Петербургского международного экономического форума. Администрациям Адмиралтейского, Кировского, Центрального, Московского и Фрунзенского районов поручено обеспечить очистку и промывку фасадов зданий на уровне первых этажей и витрин по маршруту движения участников Петербургского международного экономического форума и на прилегающих улицах", - подчеркнул вице-губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230602/pmef-1875785951.html
https://ria.ru/20230412/forum-1864927713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Петербургский международный экономический форум (фонд), Санкт-Петербург
В Петербурге в дни ПМЭФ усилят уборку улиц
В Петербурге в дни ПМЭФ усилят уборку улиц, будет работать до 500 единиц техники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Уборка улиц в Санкт-Петербурге в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет усилена, ежедневно будут работать до 500 единиц техники и около 700 дворников, сообщает аппарат вице-губернатора города Анатолия Повелия.
"В период проведения Петербургского международного экономического форума 2023 года дорожные предприятия будут работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на круглосуточное дежурство заступают 10 аварийных бригад, в их распоряжении 32 единицы техники. В преддверии международного форума усилен контроль за выполнением работ по комплексной уборке автомобильных дорог.
"На улицы Петербурга в период проведения форума ежедневно на линии будут выходить до 500 единиц техники и около 700 работников ручной уборки дорожных предприятий", - приводятся в сообщении слова Повелия.
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Отмечается, что специалисты дорожных предприятий продолжают устранять дефекты покрытий городских улиц. Только за прошедшую неделю были приведены в порядок участки на Новочеркасском и Лиговском проспектах, на Приморском шоссе, на Софийской и Кирочной улицах.
"Санкт-Петербург должен быть полностью готов к приему гостей Петербургского международного экономического форума. Администрациям Адмиралтейского, Кировского, Центрального, Московского и Фрунзенского районов поручено обеспечить очистку и промывку фасадов зданий на уровне первых этажей и витрин по маршруту движения участников Петербургского международного экономического форума и на прилегающих улицах", - подчеркнул вице-губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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