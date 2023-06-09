https://ria.ru/20230609/uborka-1877509178.html

В Петербурге в дни ПМЭФ усилят уборку улиц

В Петербурге в дни ПМЭФ усилят уборку улиц - РИА Новости, 11.06.2023

В Петербурге в дни ПМЭФ усилят уборку улиц

Уборка улиц в Санкт-Петербурге в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет усилена, ежедневно будут работать до 500 единиц техники РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-09T16:46

2023-06-09T16:46

2023-06-11T14:14

пмэф-2023

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Уборка улиц в Санкт-Петербурге в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет усилена, ежедневно будут работать до 500 единиц техники и около 700 дворников, сообщает аппарат вице-губернатора города Анатолия Повелия. "В период проведения Петербургского международного экономического форума 2023 года дорожные предприятия будут работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на круглосуточное дежурство заступают 10 аварийных бригад, в их распоряжении 32 единицы техники. В преддверии международного форума усилен контроль за выполнением работ по комплексной уборке автомобильных дорог. "На улицы Петербурга в период проведения форума ежедневно на линии будут выходить до 500 единиц техники и около 700 работников ручной уборки дорожных предприятий", - приводятся в сообщении слова Повелия. Отмечается, что специалисты дорожных предприятий продолжают устранять дефекты покрытий городских улиц. Только за прошедшую неделю были приведены в порядок участки на Новочеркасском и Лиговском проспектах, на Приморском шоссе, на Софийской и Кирочной улицах. "Санкт-Петербург должен быть полностью готов к приему гостей Петербургского международного экономического форума. Администрациям Адмиралтейского, Кировского, Центрального, Московского и Фрунзенского районов поручено обеспечить очистку и промывку фасадов зданий на уровне первых этажей и витрин по маршруту движения участников Петербургского международного экономического форума и на прилегающих улицах", - подчеркнул вице-губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230602/pmef-1875785951.html

https://ria.ru/20230412/forum-1864927713.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург