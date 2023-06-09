https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877336380.html

В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана

В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана - РИА Новости, 09.06.2023

В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана

Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности, сообщила в пятницу администрация президента. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T23:31

2023-06-09T23:31

2023-06-09T23:33

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 9 июн – РИА Новости. Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности, сообщила в пятницу администрация президента. Ранее журналист Джан Атаклы написал в Twitter, что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. "Не обращайте внимания на необоснованные утверждения, нацеленные на манипуляцию общественным мнением. Утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья президента не соответствуют действительности", - сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента.

https://ria.ru/20230607/razgovor-1876739410.html

турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган