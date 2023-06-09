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В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана - РИА Новости, 09.06.2023
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23:31 09.06.2023 (обновлено: 23:33 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877336380.html
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана - РИА Новости, 09.06.2023
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана
Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности, сообщила в пятницу администрация президента. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:31
2023-06-09T23:33
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 9 июн – РИА Новости. Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности, сообщила в пятницу администрация президента. Ранее журналист Джан Атаклы написал в Twitter, что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. "Не обращайте внимания на необоснованные утверждения, нацеленные на манипуляцию общественным мнением. Утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья президента не соответствуют действительности", - сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о якобы готовящейся операции президента

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 июн – РИА Новости. Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности, сообщила в пятницу администрация президента.
Ранее журналист Джан Атаклы написал в Twitter, что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил.
"Не обращайте внимания на необоснованные утверждения, нацеленные на манипуляцию общественным мнением. Утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья президента не соответствуют действительности", - сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента.
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