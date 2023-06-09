https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877336380.html
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана - РИА Новости, 09.06.2023
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана
Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности, сообщила в пятницу администрация президента. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:31
2023-06-09T23:31
2023-06-09T23:33
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg
СТАМБУЛ, 9 июн – РИА Новости. Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности, сообщила в пятницу администрация президента. Ранее журналист Джан Атаклы написал в Twitter, что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. "Не обращайте внимания на необоснованные утверждения, нацеленные на манипуляцию общественным мнением. Утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья президента не соответствуют действительности", - сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента.
https://ria.ru/20230607/razgovor-1876739410.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7c6d4ac73a0c0faa363534f26ecf3f85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана
Администрация Эрдогана опровергла сообщения о якобы готовящейся операции президента