https://ria.ru/20230609/tunberg-1877184219.html

Грета Тунберг окончила школу в 20 лет

Грета Тунберг окончила школу в 20 лет - РИА Новости, 09.06.2023

Грета Тунберг окончила школу в 20 лет

Известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг объявила в Twitter, что больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки, потому что... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:55

2023-06-09T12:55

2023-06-09T14:24

в мире

грета тунберг

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/09/1562090908_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_08905f472f522f84c19acf3649d7a875.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг объявила в Twitter, что больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки, потому что наконец закончила школу."Школьная забастовка, 251-я неделя. Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка," — написала двадцатилетняя активистка. Тем не менее, заверила Тунберг, забастовки по пятницам продолжатся, только теперь они не будут называться школьными. Она подчеркнула, что намерена протестовать и дальше, так как общество все еще движется не в том направлении в плане отношения к окружающей среде.Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда ей было 15 лет. Тогда она вместо занятий в школе вышла на забастовку к шведскому парламенту, протестуя против недостаточных, по ее мнению, усилий по борьбе с изменением климата. Эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays For Future. В декабре 2019 года журнал Time назвал Тунберг "Человеком года" — она стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.

https://ria.ru/20230320/doktor-1859294342.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грета тунберг, швеция