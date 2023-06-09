https://ria.ru/20230609/tunberg-1877184219.html
Грета Тунберг окончила школу в 20 лет
Грета Тунберг окончила школу в 20 лет - РИА Новости, 09.06.2023
Грета Тунберг окончила школу в 20 лет
Известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг объявила в Twitter, что больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки, потому что... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:55
2023-06-09T12:55
2023-06-09T14:24
в мире
грета тунберг
швеция
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг объявила в Twitter, что больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки, потому что наконец закончила школу."Школьная забастовка, 251-я неделя. Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка," — написала двадцатилетняя активистка. Тем не менее, заверила Тунберг, забастовки по пятницам продолжатся, только теперь они не будут называться школьными. Она подчеркнула, что намерена протестовать и дальше, так как общество все еще движется не в том направлении в плане отношения к окружающей среде.Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда ей было 15 лет. Тогда она вместо занятий в школе вышла на забастовку к шведскому парламенту, протестуя против недостаточных, по ее мнению, усилий по борьбе с изменением климата. Эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays For Future. В декабре 2019 года журнал Time назвал Тунберг "Человеком года" — она стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грета тунберг, швеция
В мире, Грета Тунберг, Швеция
Грета Тунберг окончила школу в 20 лет
Грета Тунберг написала, что окончила школу и больше не будет проводить школьные забастовки
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг объявила в Twitter
, что больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки, потому что наконец закончила школу.
"Школьная забастовка, 251-я неделя. Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка," — написала двадцатилетняя активистка.
Тем не менее, заверила Тунберг, забастовки по пятницам продолжатся, только теперь они не будут называться школьными. Она подчеркнула, что намерена протестовать и дальше, так как общество все еще движется не в том направлении в плане отношения к окружающей среде.
Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда ей было 15 лет. Тогда она вместо занятий в школе вышла на забастовку к шведскому парламенту, протестуя против недостаточных, по ее мнению, усилий по борьбе с изменением климата. Эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays For Future.
В декабре 2019 года журнал Time назвал Тунберг "Человеком года" — она стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки