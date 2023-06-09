https://ria.ru/20230609/troitsa-1877108563.html

Икону "Святая Троица" отправят на реставрацию после экспонирования в храме

Икону "Святая Троица" отправят на реставрацию после экспонирования в храме - РИА Новости, 09.06.2023

Икону "Святая Троица" отправят на реставрацию после экспонирования в храме

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя отправят на реставрацию во Всероссийский художественный... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T00:09

2023-06-09T00:09

2023-06-09T00:15

россия

ольга любимова

владимир путин

сергий радонежский

русская православная церковь

день святой троицы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871949711_0:338:2048:1490_1920x0_80_0_0_a7c3d2f714c4f455dc7c6888f411e071.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя отправят на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, она может занять до года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью "Известиям"."Икона отправится на реставрацию – в Центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны… Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты", - сказала Любимова.Глава ведомства добавила, что будет собран научный совет. Также планируется изготовление новой капсулы для иконы, "еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа".По словам Любимовой, после реставрации "Троица" будет передана в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде."Там есть музей — то есть, обращаю ваше внимание, "Троица" остается в государственной коллекции. С этим согласна и церковь. Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это - ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона доступна для поклонения до 18 июня включительно.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20230606/ikony-1876543812.html

https://ria.ru/20230607/troitsa-1876774947.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, день святой троицы, общество