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Икону "Святая Троица" отправят на реставрацию после экспонирования в храме - РИА Новости, 09.06.2023
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00:09 09.06.2023 (обновлено: 00:15 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/troitsa-1877108563.html
Икону "Святая Троица" отправят на реставрацию после экспонирования в храме
Икону "Святая Троица" отправят на реставрацию после экспонирования в храме - РИА Новости, 09.06.2023
Икону "Святая Троица" отправят на реставрацию после экспонирования в храме
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя отправят на реставрацию во Всероссийский художественный... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T00:09
2023-06-09T00:15
россия
ольга любимова
владимир путин
сергий радонежский
русская православная церковь
день святой троицы
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя отправят на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, она может занять до года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью "Известиям".&quot;Икона отправится на реставрацию – в Центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны… Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты&quot;, - сказала Любимова.Глава ведомства добавила, что будет собран научный совет. Также планируется изготовление новой капсулы для иконы, "еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа".По словам Любимовой, после реставрации "Троица" будет передана в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде."Там есть музей — то есть, обращаю ваше внимание, "Троица" остается в государственной коллекции. С этим согласна и церковь. Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это - ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона доступна для поклонения до 18 июня включительно.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20230606/ikony-1876543812.html
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россия, ольга любимова, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, день святой троицы, общество
Россия, Ольга Любимова, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, День Святой Троицы, Общество
Икону "Святая Троица" отправят на реставрацию после экспонирования в храме

Любимова: "Троицу" после храма отправят на реставрацию, она может занять до года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИкона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости
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Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя отправят на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, она может занять до года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью "Известиям".
«

"Икона отправится на реставрацию – в Центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны… Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты", - сказала Любимова.

Глава ведомства добавила, что будет собран научный совет. Также планируется изготовление новой капсулы для иконы, "еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа".
По словам Любимовой, после реставрации "Троица" будет передана в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.
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"Там есть музей — то есть, обращаю ваше внимание, "Троица" остается в государственной коллекции. С этим согласна и церковь. Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это - ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа", - отметила она.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона доступна для поклонения до 18 июня включительно.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
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РоссияОльга ЛюбимоваВладимир ПутинСергий РадонежскийРусская православная церковьДень Святой ТроицыОбщество
 
 
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