https://ria.ru/20230609/tramp-1877113286.html
Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе
Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе - РИА Новости, 09.06.2023
Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его через адвокатов уведомили о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали в суд в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T02:40
2023-06-09T02:40
2023-06-09T08:19
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его через адвокатов уведомили о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали в суд в следующий вторник."Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения", - написал он в социальной сети Truth Social.Трамп предположил, что основанием для обвинений стала секретная документация, которую изъяли агенты ФБР при обыске в его флоридском поместье Мар-а-Лаго."Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник... Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США, который получил намного больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны, а сейчас опережает и значительно всех кандидатов, как демократов, так и республиканцев, в опросах перед президентскими выборами 2024 года", - написал Трамп.Ссылаясь на неназванные источники, местные телеканалы передают, что "большое жюри" присяжных постановило предъявить экс-президенту обвинения по семи пунктам, которые касаются нарушения правил обращения с секретной документацией и препятствования правосудию.Трамп вновь заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые предположительно находились там в бытность его частным лицом."Я невиновный человек", - написал он.Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину он также не признает.
https://ria.ru/20230516/tramp-1872154702.html
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в мире, дональд трамп, сша, фбр
В мире, Дональд Трамп, США, ФБР
Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе
Трамп заявил, что его вызвали в суд во Флориде по делу о хранении секретных документов
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его через адвокатов уведомили о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали в суд в следующий вторник.
«
"Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения", - написал он в социальной сети Truth Social.
Трамп предположил, что основанием для обвинений стала секретная документация, которую изъяли агенты ФБР
при обыске в его флоридском поместье Мар-а-Лаго.
"Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами
во вторник... Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США, который получил намного больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны, а сейчас опережает и значительно всех кандидатов, как демократов, так и республиканцев, в опросах перед президентскими выборами 2024 года", - написал Трамп.
Ссылаясь на неназванные источники, местные телеканалы передают, что "большое жюри" присяжных постановило предъявить экс-президенту обвинения по семи пунктам, которые касаются нарушения правил обращения с секретной документацией и препятствования правосудию.
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Трамп вновь заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые предположительно находились там в бытность его частным лицом.
"Я невиновный человек", - написал он.
Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину он также не признает.
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