Конгресс США рассмотрит признание России государством-спонсором терроризма
В Конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте одного из инициаторов документа - демократа от штата Калифорния Теда Лье.
Согласно задумке авторов, законопроект призван "еще больше изолировать Россию" и причинить ей дополнительный экономический ущерб за проводимую ею специальную военную операцию на Украине.
"По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств", - утверждается в законопроекте.
Помимо Лье, документ подписали также Стив Коэн (демократ от Теннесси), Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины), Джаред Голден (демократ от Мэна) и Кен Бак (республиканец от Колорадо).
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепартаменту, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.