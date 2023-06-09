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Конгресс США рассмотрит признание России государством-спонсором терроризма - РИА Новости, 09.06.2023
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21:04 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/terrorizm-1877325798.html
Конгресс США рассмотрит признание России государством-спонсором терроризма
Конгресс США рассмотрит признание России государством-спонсором терроризма - РИА Новости, 09.06.2023
Конгресс США рассмотрит признание России государством-спонсором терроризма
Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма, говорится в документе,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:04
2023-06-09T21:04
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте одного из инициаторов документа - демократа от штата Калифорния Теда Лье. Согласно задумке авторов, законопроект призван "еще больше изолировать Россию" и причинить ей дополнительный экономический ущерб за проводимую ею специальную военную операцию на Украине. "По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств", - утверждается в законопроекте. Помимо Лье, документ подписали также Стив Коэн (демократ от Теннесси), Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины), Джаред Голден (демократ от Мэна) и Кен Бак (республиканец от Колорадо). Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепартаменту, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
https://ria.ru/20230609/trump-1877324156.html
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в мире, россия, сша, конгресс сша
В мире, Россия, США, Конгресс США
Конгресс США рассмотрит признание России государством-спонсором терроризма

В Конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте одного из инициаторов документа - демократа от штата Калифорния Теда Лье.
Согласно задумке авторов, законопроект призван "еще больше изолировать Россию" и причинить ей дополнительный экономический ущерб за проводимую ею специальную военную операцию на Украине.
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"По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств", - утверждается в законопроекте.
Помимо Лье, документ подписали также Стив Коэн (демократ от Теннесси), Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины), Джаред Голден (демократ от Мэна) и Кен Бак (республиканец от Колорадо).
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепартаменту, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
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