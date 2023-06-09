https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877217772.html

Минобороны рассказало об уничтоженной украинской технике за двое суток

Минобороны рассказало об уничтоженной украинской технике за двое суток - РИА Новости, 09.06.2023

Минобороны рассказало об уничтоженной украинской технике за двое суток

Российские военные уничтожили за двое суток более 150 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:26

2023-06-09T14:26

2023-06-09T14:26

специальная военная операция на украине

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили за двое суток более 150 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9798 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в сводке.В сводке Минобороны РФ за 7 июня было указано, что с начала спецоперации уничтожены 9634 танка и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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россия, ситуация в днр и лнр