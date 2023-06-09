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Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 09.06.2023
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15:35 09.06.2023 (обновлено: 15:42 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/stavka-1877246731.html
Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле
Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 09.06.2023
Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:35
2023-06-09T15:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается возможности повышения ставки - да, мы дали сигнал, что мы допускаем возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, включая июльское заседание, но все будет зависеть от поступающих данных", - сказала она в ходе пресс-конференции.ЦБ РФ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле

Набиуллина: Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"Что касается возможности повышения ставки - да, мы дали сигнал, что мы допускаем возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, включая июльское заседание, но все будет зависеть от поступающих данных", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ РФ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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