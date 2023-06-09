https://ria.ru/20230609/stavka-1877246731.html

Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле

Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 09.06.2023

Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки в июле

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:35

2023-06-09T15:35

2023-06-09T15:42

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается возможности повышения ставки - да, мы дали сигнал, что мы допускаем возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, включая июльское заседание, но все будет зависеть от поступающих данных", - сказала она в ходе пресс-конференции.ЦБ РФ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых.

https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877244936.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина